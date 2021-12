Silvestrovským perom o športe

Humornú mozaiku s úsmevom na tvári pre vás zozbieral a upravil Jozef Sklenár.

Takto to vyzerá, keď ľahkonohý krídelník doslova lieta po ihrisku... (Zdroj: Martina Tuhá)

Športovci majú za sebou rok 2021, ktorý opäť priniesol veľa obmedzení a nejedno zrušené vrcholné podujatie. Mnohé odvetvia ovplyvnila pandémia a pretekári mali dlhšiu nútenú pauzu, či už tréningovú alebo súťažnú.

Už o pár dní pošleme rok 2021 do minulosti so želaním, aby ten nadchádzajúci – 2022 – uškodil športovcom čo najmenej. Aby sme sa spoločne mohli tešiť z ďalších úspechov na domácich i zahraničných zápoleniach. Na záver tohto roka sa trošku

rozveseľme so športovým humorom, ktorý pre vás zozbieral a upravil náš dlhoročný spolupracovník Jozef SKLENÁR zo Šale.

Abeceda z našich športovísk

Aj vychýrený hlavičkár zahrá občas bezhlavo.

Bol vášnivým rybárom. Veľa pukov lovil z vlastnej siete.

Čo pre atletiku znamenajú prsia, to pre cyklistiku lakte.

Dostal nečakane kopačky od vlastnej manželky.

Experiment s omladením mužstva vyšiel. Ostrihali hráčov na ježka.

Futbalista, ktorý má hru v malíčku, prestal používať hlavu.

Góly padali po chybách obrany. Tréneri po chybách výboru.

Hráči zrýchlili pohyb až po vniknutí divákov na trávnik.

Inak vonia tráva koňom, inak futbalistom.

Jar ukáže, čo robil futbalový výbor v zime.

Kvalitnú hru a slušný prejav už ponúkajú iba koncertní umelci.

Ležiakom sa stáva športovec po nadmernej konzumácii piva.

Maratónski bežci poznajú dlažby svetových veľkomiest.

Nie je dobre, keď sa futbalové derby zmení na kopanú.

Odkedy sa venoval potápaniu, bol často na finančnom dne.

Pre netrénovaného je aj beh na 100 metrov maratónom.

Rozhodca píska dobre vtedy, keď nepískajú diváci.

Strelca vlastného gólu nazvali fanúšikovia zapredancom.

Tréneri majú pred ministrami náskok, menia sa častejšie.

Úder pod pás nevidíme len v boxe, ale aj na ihriskách.

Vzpieračská základňa je najpočetnejšia vo výčapoch.

Zbojnícke tance sa nedali realizovať na klzkom ľade.

Novinárski škriatkovia

* Naše florbalistky si na šampionát dobre NAČAPOVALI formu.

* Sagan nevyhral ďalšiu etapu na Tour, nakoľko skoro ŠPUNTOVAL.

* Na kvalifikáciu s Cyprom dostal POZNÁMKU aj Rusnák.

* Martikán mal smolu. Na poslednej bránke mu vypadlo HESLO.

* Lopta z trestného kopu skončila v SIENI domáceho brankára.

* Zakúpil si RUČNÚ permanentku na zápasy Slovana.

* Tréner Tarkovič bol ROZHLADENÝ z výkonu niektorých hráčov.

* Motorkár Svitko sa vrátil z Dakaru so SANDROU na ruke.

* Škrtel sa stal hneď po prestupe do Trnavy OPEROU mužstva.

* Hostia vybehli na trávnik s ROZTRATENÝMI nohami.

* Bratislavský PRÁVNIK brzdil útočné aktivity reprezentantov.

* Tréner veril, že ZÁHRADNÍCI budú po príchode aspoň bojovať.

* Schranz patrí v českej lige medzi špičku HROBOVÝCH hráčov.

* Mužstvo TROVILO jedenásť vynikajúcich individualít.

* Hádzanári Prešova si konečne PRIPÁSALI dva body v Lige majstrov.

* Kucka sa vrátil z reprezentačného zrazu zo zraneným ČLÁNKOM.

* Drvivú prevahu v zápase VYČISTILI v závere aj troma gólmi.

Silvestrovské otázniky

* Môže občas vrieť aj pri hokejovom zápase na ľade?

* Kedy sa najviac zvyšuje cestovná horúčka? Cez prestupový termín.

* Môžu na anglickom trávniku zahrať hráči českú uličku?

* Ktoré strely sa nedajú chytiť? Ktoré lietajú široko–ďaleko.

* Čo si mám želať, keď vidím padať športovú hviezdu?

* Môže vodným pólistom odplávať majstrovský titul?

* Prečo zrušili vo futbale malú domov? Mladší hráči boli v nevýhode.

* Je parašutizmus perspektívny šport? Áno. Vzduchu je ešte dosť.

* Môže sa v skokoch na lyžiach zlepšovať krok za krokom?

* Kedy nazvú krtka sadistom? Keď sa ubytuje pod golfovým areálom.

* Ktorý šport dáva hráčov najviac dohromady? Predsa rugby.

* Kto je najväčší pedant? Rozhodca. Poslal troch hráčov pod sprchu.

* Môžu víťazstvo na rohy dosiahnuť aj voly?

* Prečo závidia muži šachistom? Ľahko sa zbavujú dámy.

* Ktorá športovkyňa dosahuje pravidelne vrchol? Predsa horolezkyňa.

* Aký je rozdiel medzi trénerom a novinami? Žiadny, znesú všetko!

* Prečo nemôže zobrať futbalista rozum do hrsti? Bola by to úmyselná ruka.

Upravené príslovia, porekadlá a múdrosti

* Zlatá stredná cesta ešte nemusí viesť k stupňom víťazov.

* Pravda síce víťazí, ale dosť gólov dostáva aj ona.

* Bohatému futbalovému klubu dopraje aj chudobný rozhodca.

* V hokeji sa nemôže hrať na rohy. Všetky sú guľaté.

* Pri topení sa v dlhoch je znalosť plávania bezpredmetná.

* Kam čert nemôže, tam deleguje rozhodcu!

* Futbalisti nezvyknú padať ďaleko od lopty.

* Chcel veľa cestovať, nemal peniaze, stal sa trénerom.

* Vo futbale stále platí: kto skôr príde, ten skôr kopne!

* Na trávniku klamal telom. V civilnom živote jazykom.

* S pokrikom „hop“ ešte nikto nič nepreskočil.

* Falošné pravé krídlo? Bluf! Falošné predsa nemôže byť pravé!

* V súčasnosti štadión ľahšie predáte ako vypredáte.

* V rýchlokorčuľovaní je aj posledný v súťaži rýchlym korčuliarom.

* Súperi sa dohodli na výsledku. Arbitrov vystavili do ofsajdu.

* Konzum piva by sa mohol zaradiť medzi šport. Formuje postavu.

* Život je hra, v ktorej hrajú intrigy a hlúposť veľakrát presilovku.

Na dnešný zápas môžu prísť diváci v režime ZOO. (zdroj: Milan Pospiš)

Silvestrovské športfóry

* Z futbalovej biblie: Na začiatku zápasu bolo slovo, na konci inzultácia.

* Po viacerých dvanástkach sa veľmi ťažko premieňa jedenástka.

* Niekedy sa ani špičkoví vzpierači nedokážu vzoprieť manželke.

* Niektorí rozhodcovia sú nepodplatiteľní. Pýtajú strašne veľa.

* Nejeden športový výkon je úmerný hĺbke sponzorovho vrecka.

* Už sa nemazná s futbalovou loptou. Našiel si mladé dievča.

* Plavčík má výhodu, že nemusí mať na pracovisku vyhrnuté rukávy.

* Viacerí hráči rýchlo vyleteli z mužstva. Príliš otvárali zobáky.

* Natiahnutý sval sa skôr vylieči ako natiahnutá ruka hráča.

* Toľko chcel preraziť na športovom poli, až to všetko zoral.

* Hra sa začala zauzlovať, keď sa hráčom rozviazali jazyky.

* Pivo v bufete sa rozchytalo skôr ako naše hádzanárske brankárky.

* Futbal už nebude napredovať! Veľa faulov je odzadu.

* Dokopané nohy - dôkaz, že osobný strážca nemôže byť doma anjelom.

* Rozhodca pískal ako čajník. Až keď to na ihrisku začalo vrieť.

* Horolezci sú čudáci. Menia mestský smog za riedky vzduch na skalách.

* Bol férový hráč. Menil iba dresy a kluby, kabáty však nikdy!

* Nevošiel sa do nominácie na zápas, nakoľko mal nadváhu.

Športové epigramy

Vzrušenie

Pod futbalovou tribúnou

bolo konečne živo.

Aká bola ponuka?

Teplé párky a chladené pivo.

Alibista

Vyčítať mu nič nebudú,

slabý výkon v zápolení.

Hralo sa len minútu

a on už bol vylúčený!

Problém

Umyť hlavu trénerovi

výbor chce pre dáku pletku.

Len ako to urobiť má,

keď ju tréner stratil v zmätku.

Neporušená tradícia

Opäť hráči sklamali,

nie je žiadna veda.

A že veľké opory zlyhali,

tréner, tebe veľká beda!

Tekutá história

Pretieklo tam veľa vody,

kým získali prvé body.

Pretieklo tam veľa vodky,

než splnili plán do bodky!

Móda a financie

Vymeníme naše dresy

za luxusné šaty.

Veď v nich hrávať nebudeme,

máme slušné platy!

Spánok na vavrínoch

Každý, kto spal na vavrínoch,

skúsenosť má istú.

Časom všetky majú cenu

bobkového listu!

Predvídavosť

Len čo doznel prvý potlesk,

vyslúžený na scéne,

rozhodol sa prestúpiť skôr,

než poklesne na cene!

Za priehrštie športových vtipov

Na lyžiarskom svahu vo Vysokých Tatrách sa objavil na svahu lyžiar s náhrdelníkom špekačiek okolo krku. „Preboha, a túto 'okrasu' máš načo?“ pýta sa ho vedľa stojaci lyžiar. „To je prevencia voči lavíne. Ak by náhodou spadla a mňa zasypalo, tak ma záchranársky pes skôr nájde!“

* * * *

Chlapci píšu v škole slohovú úlohu na tému 'Futbalové stretnutie'. Janko napísal jednu vetu a položil pero. „Už si skončil?“ pýta sa učiteľ. „Áno.“ Učiteľ pozrie do zošita a číta: „Hneď po úvodnom hvizde rozhodcu začalo husto snežiť a zápas bol odložený!“

* * * *

Na zamrznutom rybníku je veľká diera a v nej je oblečený muž. Z brehu na neho kričí okoloidúci: „Čo tam, preboha, v tejto zime robíte?“ „Nevidíte? Plávam,“ odpovedá postihnutý, „ale pôvodne som si išiel zakorčuľovať!“

* * * *

„Prečo má váš manžel obviazanú ruku?“ pýta sa zvedavá suseda manželky. „To je na vine ten jeho slávny hokej, porezal sa sklom!“ „Čo rozbil nebodaj pohár?“ „Ale nie, pozeral ligový hokej, jeho miláčikovia prehrali dôležitý zápas a od jedu buchol do obrazovky päsťou!“

* * * *

Pred majstrovským zápasom okresnej ligy vybehne na trávnik hosťujúci kolektív a diváci zostali prekvapení, nakoľko brankár hostí bol bosý. „To je taký chudobný?“ pýta sa suseda jeden z domácich fanúšikov. „Ale nie,“ odpovedá, „brankár je veľmi čestný človek, len sľúbil manželke, že už navždy zavesí kopačky na klinec a chce dodržať slovo!“

* * * *

Skupina pivných štamgastov popíja v motoreste zlatistý mok a študuje dennú tlač. Jeden z nich informuje: „Práve som sa dočítal, že v Rusku hodil mladý junior vyše 70 metrov kladivom!“ Druhý na to reaguje: „No vidíš. U nás je v súčasnosti veľa mladých, ktorí nemôžu robotu ani cítiť!“

* * * *

Pýtali sa jedného známeho veksláka, ktoré zo športových odvetví - plávanie alebo

automobilizmus - považuje pre neho za výhodnejšie. „Nuž, samozrejme, automobilizmus. Z pekného auta sa dá niečo trhnúť, ale čo zarobíte na takých plavkách?!“

* * * *

Na druhý deň po skončení rybárskych pretekov zavíta do pohostinského zariadenia jeden z účastníkov a zvedavý kamarát sa ho pýta, ako dopadol. „Predstav si, že včera mi trvalo vyše pol hodiny, než som dostal rybu von!“ „To bola taká veľká?“ vyzvedá ďalej. „Ale nie! Mal som však tupý otvárač na konzervy!“

* * * *

Vo vychýrenej agentúre chýbali dobré administratívne sily – sekretárky. Na vyhlásenom konkurze sa zišlo viac uchádzačiek. Vedúci konkurzu im hneď v úvode položil otázku: „Koľko máte každá z vás úderov za minútu?“ Blondína pohotovo reaguje: „Prosím vás, toto je konkurz na boxerku alebo na pisárku?“