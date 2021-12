Majiteľ FC ViOn o jeseni: Sklamanie. Prvé posily sú známe

S Viliamom Ondrejkom aj o najbližších zmenách v kádri.

Celý článok nájdete aj v zajtrajšom vydaní MY Nitrianskych novín.

Zlatomoravská futbalová jeseň 2021? Má dojmy i pojmy. Šatňa je dobrá, tréner Benkovský pracovitý, Kyziridisove kľučky ladné, striel veľa, siedme miesto v minitabuľke od 14. po 18. kolo tiež pekné. Ale vo výslednici jedenáste z dvanástich.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dobrý pocit z finišu skalil posledný zápas (0:1) – vionisti s nevýraznými Michalovcami päťdesiat minút nemali šancu, potom tri nedali a z jednej-jedinej inkasovali. Po 13 rokoch tu bola jeseň s iba jednou domácou výhrou.

AJ TOTO SA DOZVIETE Ako presne znelo jesenné ultimátum trénerovi

Čo Ondrejka povedal o letných posilách a ktorý hráč bol preňho najväčším sklamaním

Aké sú ambície ViOnu v prestupovom období

Na aký post má klub rozpracované doplnenie kádra

Kto je prvou posilou a aký ďalší príchod sa doťahuje

Čo Ondrejka povedal o návratoch Balaja a Hrnčára či hosťovaniach Lichého a Mustafiča

Ktorý hráč základnej zostavy je na odchode z ViOnu

„Jednou vetou – je to sklamanie. Hlavne postavenie v tabuľke. Tá hovorí o tom, koľko máte bodov. My ich máme málo, je to neúspech,“ na rovinu, bez zbytočných „žvástov“, hodnotí majiteľ klubu VILIAM ONDREJKA.

A rozmenil na drobné bodovo tretiu najhoršiu jeseň v prvoligovej ére po rokoch 2008 a 2018.

„V minulej sezóne sme skončili na piatom mieste. V trénerskej a manažérskej rovine nás to uchlácholilo a viedlo nás k pocitu, že začíname byť neomylní. To však neplatí a čo je najhoršie, vo futbale vás to trikrát vyfacká. Toto bol zárodok a začiatok nášho dnešného tabuľkového postavenia.