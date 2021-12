Nitra vyrába jasne najviac reprezentantov. Aj Nemec kazil zápasy a dnes je najväčší talent, vraví Kováčik

Šéf klubu praje hráčom olympijskú nomináciu.

Si mladý alebo neokukaný hokejista a chceš sa ukázať i predať? Poď do Nitry! Nezarobíš žiaden „majland“, dostaneš však čas na ľade, aký by si inde čakal márne. Hráči do 20 rokov sú niekde inde iba do počtu, no corgoni ich v sezóne postavili už jedenásť – s náskokom najviac z celej extraligy.

Preto hokejistov a manažérov Nitry vychvaľuje tréner Craig Ramsay a do reprezentácie Slovenska si v roku 2021 zavolal až deväť jej hráčov – jednoznačne najviac spomedzi všetkých klubov.

„Je to pozitívna informácia. A povzbudzujúca. Vracia sa nám naša práca a filozofia, vidíme v nej zmysel. Nesmierne ma to teší, lebo aspoň troškou chceme prispieť k tomu, aby slovenský hokej dobiehal najvyspelejšie krajiny,“ vraví prezident klubu Miroslav Kováčik.

Aj v prestupových rokovaniach sa prejavuje, že Nitra je diaľnicou do reprezentácie.

„Teraz je to už výhoda. Ale nie pravidlo, ktoré vždy platí. Nie každý hokejista sa rozhodne pre Nitru. Rokovania musia byť podložené aj atraktivitou pre vybraných mladých hráčov. Niekto možno uprednostní lukratívnejšie finančné podmienky. Určite sú u nás nižšie platy než v Slovane, Košiciach, Zvolene a Michalovciach, s ostatnými je to plus-mínus porovnateľné. Za tie roky sme si však už získali meno. Pochválil by som aj Nové Zámky – niektorí ich možno zaznávajú, ale takisto sa im podarilo oživiť veľa hráčov a nepoznaných mladíkov, v rámci svojich možností sa snažia o niečo podobné ako my,“ zatlieskal rivalovi.

Nitra v nedávnom minispore so SZĽH v stanovisku písala, že mladých nasadzuje aj na úkor výsledkov.

„Možno by sme vedeli priniesť ešte päť-šesť cudzincov a viac sa orientovať na výsledky, ale najmä v tejto dobe, keď diváci nemôžu byť v hľadisku, v tom nevidíme význam. Vždy sa snažíme nájsť zlatú strednú cestu medzi výsledkami a šancami pre mladých a neznámejších hráčov,“ vysvetlil Miroslav Kováčik a pridal jasný príklad.

„Keď sme dali hrať pätnásťročného Nemca a v šestnástich hrával pravidelne, museli sme akceptovať aj to, že robí chyby. Pamätám si tiež konkrétne zápasy, ktoré išli na jeho vrub. Lenže to sa v konečnom dôsledku stratí. Pokiaľ mladých nedáte hrať, nemajú sa ako ukázať a zlepšovať. Šimon je rukolapný príklad. Spomenul by som aj Andreja Kmeča – v pätnástich ho zaradil do tímu, stálo nás to výsledky a neskôr možno aj jeho trénerskú stoličku. Bol však pri zrode Nemcovho debutu. Museli sme dokonca bojovať so samotným zväzom, aby sme vôbec mohli postaviť pätnásťročného hráča, pretože predpisy to vtedy povoľovali iba na veľké výnimky – museli sme si to vydobyť. A dnes sa bavíme o najväčšom talente za poslednú dekádu, ktorý je vo svojom veku porovnateľný s hráčmi ako Majo Gáborík,“ povedal šéf HK.

Odkaz Nitry sa blýskal aj na decembrovom Švajčiarskom pohári. Jozefa Baláža ešte v lete poznali len znalci a Róbert Varga hral iba prvú ligu, ale pod Zoborom im to klape a v stredu dali debutujúc za Slovensko po góle Lotyšom (6:2).

„Na medzinárodný hokej si treba zvyknúť, ale naši chalani sa nestratili. Jožko Baláž si svojou poctivosťou a korčuľovaním svoje miesto zastal. Gól dal aj Robo Varga, čo je preňho ako pre zakončovateľa vždy dobré. Miesto si zastal i Martin Vitaloš,“ vravel so želaním o čo najviac Nitranoch na februárovej olympiáde v Pekingu. „Nevidím do hláv trénerom, ale myslím si, že Šimon Nemec by tam mal mať miesto. Prajem chalanom, aby sa prebojovali do nominácie, ako sa to na minulej olympiáde podarilo Mišovi Krištofovi a Maťovi Paulovičovi, čo bolo niečo úžasné.“

Tajomstvom nie je ani zahraničný záujem o lídrov Nitry, ktorá po reprezentačnej pauze hrá dnes o 19.00 h v Michalovciach.

„Zatiaľ sme nikoho nepustili. Na chalanov si to aj tak počká. Pokiaľ u nás nebudú mať zmluvu, tak po sezóne odídu zadarmo, ale taký je hokejový život,“ zakončil Miroslav Kováčik.