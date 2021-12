Hokejista Stümpel už nie je poslancom. Nafúkal, prišiel o mandát

Odsúdili ho pred 2,5 rokmi. Mesto sa to dozvedelo až teraz. Komisia spätne preskúma uznesenia zastupiteľstva.

Šéfredaktor - MY Nitra

Exposlanec prišiel na stretnutie so svojou manželkou. (Zdroj: mh)

NITRA. Známy hokejista Jozef Stümpel už nie je mestským poslancom. V zastupiteľstve ho v utorok nahradil Anton Kretter.

Stümpel napísal v decembri poslancom list, kde im oznámil, že si nebude naďalej uplatňovať mandát: „K tomuto rozhodnutiu ma vedú viaceré dôvody, aj osobného charakteru. Nemajú však politický charakter.“

V skutočnosti mu mandát zanikol už v máji 2019, teda pred 2,5 rokmi. Dôvodom je jazda pod vplyvom alkoholu, bol odsúdený na podmienečný trest.

Komisia teraz musí preskúmať uznesenia, ktoré schválilo zastupiteľstvo za uvedené obdobie.

Netušil, že to má oznámiť

„Ja som netušil, že by som to mal oznámiť na mestský úrad,“ reagoval Jozef Stümpel, keď sme sa osobne stretli.

V piatok vrátil všetky odmeny za obdobie, počas ktorého už nemal byť poslancom. „Ide o sumu 5301,02 eura,“ potvrdil hovorca Tomáš Holúbek.

Na radnici sa o probléme dozvedeli až 2. decembra. V podstate išlo o čaro nechceného.

„Zistili sme to tak, že Okresný súd v Topoľčanoch si od nás vyžiadal stanovisko z dôvodu, že Jozef Stümpel požiadal o podmienečné upustenie od zvyšku trestu,“ dodal Holúbek.

Požiadal o skoršie vrátenie vodičáku

V zákone o obecnom zriadení sa píše, že mandát poslanca automaticky zaniká „právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený“.

Podľa zákona je poslanec povinný to bezodkladne písomne oznámiť. „Iná možnosť, ako sa takúto skutočnosť môže mesto dozvedieť, neexistuje,“ povedal hovorca.

Ako sme spomenuli, hokejista o tejto povinnosti nevedel. „Požiadal som o skoršie vrátenie vodičáku. Súd kontaktoval mesto, ktoré ma ohlásilo,“ vysvetlil, čo sa stalo.

Manželka: Jeho parketa je hokej

Situácia ho mrzí: „Hneď, ako som sa to dozvedel, sme to riešili, ja som sa vzdal mandátu, vraciam peniaze. Do politiky som išiel, lebo som chcel pomôcť športu.“

„Jeho parketa je hokej. Z politiky odišiel aj z osobných dôvodov, nemal na to čas,“ pridala sa manželka Martina, s ktorou exposlanec prišiel na stretnutie.

„Sme len ľudia, robíme chyby. Je nám to ľúto, ale život ide ďalej,“ poznamenala manželka. Zamrzelo ju, že niekto médiá upozornil na trestný rozkaz.