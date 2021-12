Rišňovce trénujú Hippovou šablónou a ťahajú štyri posily

Nováčik 5. ligy Stred má jasné plány do zimy.

Futbalisti Rišňoviec vleteli do piatej ligy bez rešpektu. (Zdroj: Martin Kilian ml.)

Článok vyšiel v časopise NAJLEPŠÍ DEDINSKÝ FUTBAL v MY Nitrianskych novinách zo 6. 12.

Trinásťkrát hral ligu za Nitru a reprezentoval do 21 rokov, lákali ho do Česka, ale koleno spravilo škrt. PATRIK KEMLAGE (28) sa uchytil v strojárenskej firme a od 9-mesačných dvojičiek Ninky a Karolínky i milujúcej ženy Ivanky uteká na krásny štadión rodných Rišňoviec. Sám sa prihlásil pomôcť nováčikovi piatej ligy. Ako útočný líder so štipľavou strelou i moderný tréner.

„Trénovali ma Tarkovič či Jurkemik a najradšej spomínam na Hippa – jeho tréningy boli slovenský strop, iný level. Snažím sa ich prenášať do Rišňoviec. Veľa vecí je pre chalanov nových, robíme ich súťažnou formou a takmer nič bez lopty. Všetko behám s nimi (úsmev). Výborne ma rešpektujú, čoho som sa trochu bál. Aj vedenie je skvelé, hneď vybaví, čo treba, máme všetky pomôcky vrátane medicinbalov a padákov. Nikto nikomu nepodráža nohy, skvele nám to klape,“ rozprával druhý naj strelec TJ so 6 gólmi za 8-gólovým Tomášom Ondrejkom.

Rišňovce boli tretie po skalpe Branču (3:1) v 6. kole pred 350 divákmi (bol i potlesk v stoji). Na 8. miesto spadli aj zraneniami, kartami a až štyrmi duelmi vonku v rade pre revitalizáciu svojho trávnika. Beztak mali vizitku nepríjemne srdnatého súpera.

„Po dobrej príprave môžeme byť ešte lepší. Ťaháme štyri posily, medzi nimi dvoch bývalých ligových dorastencov Trnavy a zvučné brankárske meno Nitry. U cudzích ale platí, že musia byť o tridsať percent lepší,“ pridal Patrik Kemlage, ktorý sa hotuje aj na študovanie trénerskej licencie.

Adrián Látečka (od leta hrajúci šéf klubu) hovorí o vysokej spokojnosti: „Chalani si na trénera najprv zvykali, ale napokon počúvali Kemlageho a prišli výsledky. Na tréningy ich bežne chodilo dvadsať! Najväčšie zlepšenie vidno na mladom Vladovi Markovičovi a Tomáš Ondrejka začal byť produktívnejší. Teší nás, že napriek skromným podmienkam nemáme problém prilákať zaujímavých hráčov. V zime by sme chceli vypracovať projekt na umelú plochu, keby to vyšlo, boli by sme veľmi šťastní. Ďalším snom je postaviť bufet. Jednoducho sa bavíme futbalom, za čo ďakujem fanúšikom, hráčom, celému výboru a obci na čele s pánom starostom Machovcom.“