Janíkovce možno až strojnásobia rozpočet. Darnady by si želal jedenásť posíl

Tradičný klub plánuje rekultiváciu trávnika.

Článok vyšiel v časopise NAJLEPŠÍ DEDINSKÝ FUTBAL v MY Nitrianskych novinách zo 6. 12. aj vďaka partnerskej spolupráci s TMD Transport.

Asi iba korona dvakrát odvrátila zostup Janíkoviec do siedmej ligy. Od leta sa im dýcha lepšie, trénerského i finančného žezla sa totiž chopil TOMÁŠ DARNADY.

„Prioritou ostáva záchrana a stabilizácia kádra. Máme na viac než pätnáste miesto! Stále neviem predýchať prehry na Hornom Ohaji (1:3) a s Močenkom (0:2). Z víťazstiev najviac chutilo to proti Chrenovej (2:1), derby je skrátka derby. Najlepšie však hrali chlapci proti Klasovu. Napriek prehre 1:4 a inkasovanej tyčke a brvnu sme vo viacerých fázach boli vyrovnaným súperom a diváci nám tlieskali,“ zhodnotil polsezónu.

Mať o tri body viac, ktoré Janíkovciam vzali pre neoprávnený štart Ráka, boli by o dve priečky vyššie. Tomáš Darnady dodnes vážne zvažuje podnet na arbitrážny súd v Lausanne.

Futbal mu je vášňou a v Janíkovciach má okolo seba hráčov, ktorí mu ho robia ľahším. „Medzi top hráčov patrí os Ilizi – Lábský – Prešinský – Levčík. Najlepší je Lábský, už okolo neho krúžia iné kluby, dlhodobo ho asi neudržíme. Teší ma, že Prešinský už je doma zo zahraničia, pravidelne trénuje a na ihrisku je tiež osobnosťou,“ vychválil svojich ťahúňov.

„Letcom“ ide tvrdá zima. „Potrebujeme silné kondičné tréningy. A potom, s lepšou kondíciou, musíme dať našej hre štýl, zreteľnejší systém. Nemôžeme nič podceniť. Netúžime sa biť o udržanie do posledných kôl,“ upozorňuje Tomáš Darnady, ktorý vyzbrojí káder.

„Nechceli sme byť medzi najväčšími ekonomickými žralokmi súťaže, ale nateraz asi budeme musieť byť. Zdvojnásobíme, možno až strojnásobíme rozpočet. Želal by som si jedenásť nových hráčov, potrebujeme posily i konkurenciu. Reálne ale očakávame siedmich-ôsmich. Prídu z FC Nitra, Rakúska či štvrtej ligy. Niečo už máme dohodnuté, lanárime aj veľkú rybu, uvidíme, ako to vyjde. Zostup si nepripúšťame, naopak, v budúcej sezóne chceme hrať o postup do piatej ligy,“ prízvukuje tréner i manažér, ktorému asistujú srdciari okolo Jozefa Dolinského, Ivety Prešinskej a Ľuboša Gala. Ich zásluhou sa darí aj mládeži.

Tomáš Darnady má v Janíkovciach naplánovanú aj rekultiváciu trávnika. „Bude to riešenie na rok-dva. Jeden domáci zápas možno budeme musieť hrať inde. Celé naše futbalové prostredie chceme skultúrniť. Pod striedačkami vymurujeme betónové platne a donesieme úplne nové lavičky,“ pridal.