Rozhodkyňa Valentová plakala od šťastia

Šalianka sa posunula v rebríčku rozhodkýň o stupienok vyššie, zo Slovenska nie je tak vysoko nikto.

Pred pár dňami nasadla futbalová rozhodkyňa Zuzana Valentová do lietadla v Barcelone, pretože sa s tromi slovenskými kolegyňami vracali zo zápasu ženskej Ligy majstrov. Ten bol rozlúčkový pre hlavnú rozhodkyňu Petru Pavlíkovú, Šalianka v ňom bola v role štvrtého arbitra.

Článok pokračuje pod video reklamou

Valentová bola doteraz zaradená v listine FIFA v II. kategórii, vďaka čomu bola delegovaná na rôzne medzinárodné zápasy vo futbale žien. „Tento rok som pískala napríklad Ligu majstrov v Poľsku, kvalifikačný zápas Azerbajdžanu s Dánskom, či kvalifikačný turnaj reprezentácií do 19 rokov,“ prezradila Zuzana, ktorá u nás pôsobí primárne v tretej lige mužov.

A práve, keď si v lietadle na chvíľku pozrela rozhodcovský informačný systém, zasvietilo pri jej mene, že od 1. 1. 2022 sa posúva do I. kategórie. O pár dní to už stálo aj na webe čierne na bielom. „Znamená to pre mňa, že mi budú zverené aj dôležitejšie zápasy. Napríklad v Lige majstrov nielen predkolá či skupinová fáza, ale aj vyraďovacie stretnutia,“ vysvetľuje.

Valentová sa tak dostáva na pomyselný trón slovenských futbalových rozhodkýň. Žiadna iná nie je v medzinárodných listinách tak vysoko. S Máriou Súkenníkovou sa stretávame na zápasoch Fortuna ligy, ale v role asistenta rozhodcu. „Mám 36 rokov, teoreticky tak môžem byť ešte 10 sezón v medzinárodných súťažiach,“ hovorí Zuzana.

S akými pocitmi prijala zaradenie do vyššej kategórie? „Keď som sa to dozvedela, až sa mi ruky roztriasli a boli aj slzy šťastia. Rozhodovaniu obetujem veľmi veľa, stojí to veľa času, keď chcete byť pripravený. Tak sa mi to konečne určitým spôsobom vracia. Je to pre mňa neskutočný vianočný darček. Ja mám normálne zamestnanie, doma dve deti, dokonca staršia dcérka je teraz prváčka v škole. Snažím sa, aby moje tréningy a zápasy neboli na úkor rodiny, trénujem napríklad veľmi skoro ráno,“ vysvetľuje Zuzana Valentová.

Bude zaujímavé sledovať, ako ďaleko to sympatická Šalianka ešte na ihrisku dotiahne. Emancipácia sa nezastavuje ani vo futbale. Dve jej európske kolegyne (Francúzka Frappart a Ukrajinka Monzul) sa už dostali do najvyššej sféry v elitných mužských zápasoch.