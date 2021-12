Zimný štadión v Šali sa počas sviatkov otvorí verejnosti

Na klzisko sa však nedostane každý.

ŠAĽA. Po dlhšej pauze si Šaľania budú môcť počas tohtoročných sviatkov užiť korčuľovanie na zimnom štadióne. Mesto chce týmto krokom vyjsť v ústrety športovým nadšencom a potešiť malých korčuliarov či ich rodičov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa samosprávy by sa brány štadióna mali pre verejnosť otvoriť v Prvý sviatok vianočný. Klzisko by bolo následne pre ľudí dostupné bezplatne až do 10. januára.

"Na zimáku všetka technika a ľudská sila pracujú na tom, aby bol v sobotu 25. decembra ľad pripravený pre korčuliarov," potvrdila hovorkyňa mesta Erika Kollerová.

Klzisko bude fungovať v režime OP, vstup budú mať teda povolený len očkovaní alebo tí, čo covid prekonali. Obmedzený bude aj počet návštevníkov. V jednej chvíli ich na ľade bude môcť byť maximálne 60.

"Tento počet je bez ohľadu na to, či ide o korčuliara alebo sprievod, ktorý nekorčuľuje. V prípade, že bude záujem zo strany verejnosti o korčuľovanie vyšší, korčuliari sa prestriedajú po jednej hodine," uviedla Kollerová.

Ľad budú mať k dispozícií aj hokejové kluby, rozvrh hodín si dohodnú individuálne so správcom. Všetkým návštevníkom budú k dispozícii toalety, šatne však nie.

"Mesto bude podrobne sledovať všetky zmeny v súvislosti s aktuálne platnými protipandemickými opatreniami. V prípade zmeny prispôsobí aj mesto podmienky návštevy klziska. Po vianočných prázdninách bude klzisko, podľa možností, naďalej v prevádzke. Po sviatkoch zverejníme aktuálne informácie," dodala hovorkyňa.

Vianočný kalendár