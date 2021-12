JelenecAcademy robí akciu za akciou a zdoláva ligistov

Turnaje, kempy, sústredenia. Dočká sa sedemdesiat detí novučičkej haly?

„Nedá sa,“ roky-rokúce sa krčilo plecami v Jelenci, ak ktosi nadhodil tému mládež. V lete 2017, keď zostarol dorast, sa však s deťmi začalo robiť od podlahy a dnes sedemdesiat malých futbalistov v štyroch kategóriách tvorí vyhlásenú baštu celej nitrianskej oblasti.

Za prvé víťazstvo benjamínci dostali päťdesiat párkov, dnes už trénujú s áčkom (tak letí čas!) a v doraste atakujú špicu tabuľky. V šlágri sťali Sľažany, a tak už majú inú odmenu – sústredenie v Tatrách. „Jelenčatá“ na ňom už raz boli, zdolali ligistov z Liptovského Mikuláša, inokedy porazili Karlovku a Inter Bratislava.

Paleta akcií je pestrá – vychýrený turnaj Gýmeš Cup s moderátorom Slavom Jurkom (domáci vyhrali všetky štyri ročníky), leto čo leto dva turnusy dvojtýždňového kempu (aj s chlapčiskami z detského domova), zápasy rodičov proti deťom, spoločný deň detí...

„Mládeži sa snažíme poskytovať servis, aký nie je všade inde. Majú vlastné súpravy, v pláne je decembrový vianočný večierok pre deti, dostanú svoje hráčske kartičky a rodičia zase kalendáre. Keď sa bude dať, ešte v tomto roku si zahráme na kvalitných turnajoch v Malackách, Pezinku a Senci, s ktorým máme družbu. Na základnej škole máme dva futbalové krúžky, šikovné deti po dohode s rodičmi presúvame do našich tímov,“ prezradil Markus Šinka, tréner zarovno s Mariánom Frankom a Adriánom Kukučkom – ich prví odchovanci sa už posunuli aj do Nitry a Zlatých Moraviec.

Za každým úspešným mužom hľadaj ženu. „Ja mám troch úspešných a ďalších na ihrisku – naše deti. Je krásne vidieť, ako rastú futbalovo i ľudsky. Vlastne sa k nám často pýtajú sami,“ priznala Anet Labantová, ktorá z pozadia riadi celý kolos.

„Futbal som kedysi vnímala ako pár panáčikov v televízii, ale cez syna Tadeáša ma úplne pohltil. Na ihrisku sme dennodenne, svojpomocne sme vymaľovali i obmenili šatne, sme ako rodinné spoločenstvo, kde každý člen má svoju funkciu. Od roku 2018 fungujeme ako Občianske združenie JelenecAcademy, pomohli nám dve percentá z daní, každé euro od partnerov vrážame naspäť do mládeže, nedávno sme im na ihrisku dokonca zorganizovali firemný turnaj, ktorého cieľom bolo ukázať, ako funguje naša mládež. Teší nás záujem dobrých ľudí ako napríklad Peter Kalna z Neveríc – sám od seba sa rozhodol podporiť akadémiu, zapáčili sa mu naše aktivity a ako pracujeme s deťmi. Sme hrdí na to, čo sa nám z nuly podarilo. Všetko, čo dávame, sa nám vracia v podobe výsledkov. Som pyšná na naše deti, ako sú úžasné, vychované, pri všetkom nápomocné a ako starší pomáhajú mladším – to je zmysel celej tej našej práce. Dorastenec Tomáš Duchoň dokonca hrá aj za áčko a pomáha s trénovaním. Deťom, rodičom, trénerom a sponzorom patrí veľká vďaka,“ vyznala sa Labantová.

Jelenec je futbalovým strediskom aj pre talenty z okolia, hrá zaň dokonca aj sedem dievčat na čele s Tamarkou Líškovou. Pod Gýmešom vedia, čo by akadémii dalo ešte väčší šmrnc: zrekonštruovať štadión (projekt je už na stole) či vybudovať závlahový systém na ihrisku.

„Pred nami je aj iná obrovská výzva – vybudovať klubovňu, ktorá by bola centrom stretávania našich detí, spoločne by si pozreli futbalové filmy a zabavili sa,“ povedala Anet Labantová.

Mimochodom, na obecnom zastupiteľstve sa už rozpráva o veľkom projekte. „Vyzerá to tak, že sa nám podarí získať štátne financie na výstavbu športovej haly v Jelenci. Ohromne ju potrebujeme a našich sedemdesiat detí si to zaslúži,“ prezradil Markus Šinka.

Portfólio partnerov Jelenec by sotva bol mládežníckym kolosom, keby aktívne občianske združenie nemalo partnerov, ktorí stoja za každou z mora akcií. Medzi nich sa radia hlavne Brokeria –Anet Labantová, Radoslav Červenec, Purdom – Peter Kalna, Egea plus, Eva a Ľudovít Púchovskí, Ľubomíra a Maroš Frankovci, Rudolf Dobiáš, Karin Karáčová, Lenka Danišová a Roman Jankovič. „Obrovské ďakujem patrí aj ľuďom, ktorí vždy povedali áno, keď sme ich oslovili – Lucia Vargová, Dadka a Ondrej Líškovci, Mário Szabó, Adriana Šimorová, Ivet Timoránska, Erika Makóová, Evka Andrášková, Tibor Sumel, Miška Hóková, Fazekašovci, Starovičovci a partneri Divas, Jako, Allianz, ČSOB a FoxHunter SK. Za úžasné fotky počas celej sezóny patrí vďaka Janke Nádašdyovej a za podporu v neposlednom rade aj môjmu ocinovi Mirkovi Šimorovi,“ vymenovala Anet Labantová, hlava JelenecAcademy.