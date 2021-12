Vlčany cielia na prvé miesto a chystajú dve posily

Zima im padla vhod. A ako vo futbalovej dedine vnímajú postup?

Článok vyšiel v časopise NAJLEPŠÍ DEDINSKÝ FUTBAL v MY Nitrianskych novinách zo 6. 12.

Až 13 výhier zo 16 zápasov, skóre 59:16 a bodový náskok pred Večou – tak to ide Vlčanom, ktoré na ihrisku výrazne ťahá CSABA TAKÁCS (30). Práve s kapitánom sme rozobrali viacero tém majstrov jesene.

O LIGE: „Celkovo je v nej viacero dobrých hráčov, tímy z prvej päťky by sa v galantskom okrese nestratili a myslím si, že by sme ho uhrali tiež. Na ten nitriansky to však zatiaľ nestačí, najskôr by sme museli posilniť káder.“

O JESENI: „Splnilo sa moje očakávania, že prvé dve miesta obsadíme my a Veča, ktorá má kvalitný tím zo skúsených hráčov, ktorí vedia, čo s loptou. Kondične sme na tom možno lepšie, kvalitou sa nám však určite rovnajú. Nepochybne máme silu, ale ku koncu jesene sme strácali. Prvých desať zápasov sme vyhrali a chlapci si zrejme mysleli, že zvyšok sa vyhrá sám. Predtým hojná účasť na tréningoch poklesla, ku koncu jesene sme chodili raz do týždňa. S Tešedíkovom sme na bránu vystrelili raz, so Selicami ani raz. Koniec jesene nám vyhovuje, musíme sa dať dokopy aj po zdravotnej stránke, keďže sa nám zranili viacerí hráči zo základu. “

O POSILÁCH: „Presné číslo ešte nevieme, závisí to aj od pána starostu či prezidenta. Káder by sme chceli rozšíriť aspoň dvoch hráčov, niektorých už máme vyhliadnutých.“

O POSTUPE: „O tom, či pôjdeme vyššie, bude rozhodovať vedenie i starosta obce, najskôr však súťaž musíme vyhrať a budeme radi, ak sa nám to podarí.“