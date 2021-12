Buček hetrikom uťal smolu, najkrajšie mu ťukol Holešinský. Čo sa vie o prerušení ligy?

Hráčov ako Raskob v Nitre radi vidíme, vraví Milo o strelcovi na dôležitých 4:2.

Aréna si sama pre seba pustila vianočné pesničky, hokejisti si obliekli vianočné dresy a ako vždy v nich vyhrali, ale zatlieskali si len navzájom, lebo na zimáku bolo hrobové ticho. Debakel 7:2 proti Liptovskému Mikulášu by si pritom istotne vyslúžil mohutný aplauz.

Pri štyroch góloch stáli na ľade Filip Bajtek i Willie Raskob, ale hviezdou večera bol bez debaty SAMUEL BUČEK, ktorý nedávne 23. narodeniny oslávil seknutím šesťzápasovej série bez gólu – a to rovno hetrikom!

Najlepší nitriansky a druhý najlepší extraligový strelec odpovedal na otázky MY Nitrianskych novín a RTVS.

Víťazstvo 7:2 a vaše tri góly – pekné darčeky pod stromček, však?

Jasné, som rád, že moje góly pomohli. Určite by som sa tešil, aj keby ich dal niekto druhý. Tým, že to je pod stromček, tak si ma určite náš pokladník Miro Pupák zoberie a bude to trošku drahé (úsmev). Ale som za to rád.

Ako hodnotíte zápas s Liptovským Mikulášom?

Pomohol nám rýchly gól. V celom zápase sme hrali výborne. Vedeli sme, že Mikuláš bude hrať na brejky a bude nás čakať. Snažili sme sa nestrácať puky v strednom pásme. Myslím si, že sme to plnili. Zopárkrát nám to tam hostia otočili, ale okrem gólu v presilovke celý zápas nemali nejakú extra šancu. Boli sme lepší a zaslúžene vyhrali.

Z prihrávok na váš hetrik bola zrejme najkrajšia prvá Holešinského, však? Pekne vám nahral spoza brány.

Samozrejme. S „Holom“ si rozumieme. Chce hrať hokej „dáš a ideš“, výborne sa s ním hrá, je to výborný hokejista a chalan. Som rád, že ma takto našiel. Gól by dal odtiaľ aj slepý.

Nedali ste gól v šiestich zápasoch po sebe a v predošlých deviatich ste skórovali iba raz. Ako ste to prežívali?

Netrápilo ma to, vedel som, že hrám dobre. Na každého hokejistu v sezóne príde menšia kríza. Vtedy to treba zjednodušiť, tlačiť sa do brány a posielať na ňu čo najviac pukov, čo mi prízvukovali aj spoluhráči a tréneri. Dnes som ich tam poslal päť alebo šesť a tri skončili v bráne. Takže niečo na tom bude. Som rád, že som to zlomil. Dúfam, že sa znovu vrátime na našu víťaznú vlnu a budem tímu gólmi pomáhať k víťazstvám.

Z internetového streamu sa mohlo zdať, že uprostred zápasu ste pred buly vymenil hokejku. Bolo to tak?

Nie, nevymenil som nič. Myslel som si, že je zlomená. Stál som pred brankárom, zrazili sme sa a padol tam cez nás hráč. Videl som, že je prasknutá. Keď som sa do nej zaprel, tak nakoniec držala. Takže drží a svojim spôsobom jej aj ďakujem.

Ďalší zápas má byť 26. decembra v Nových Zámkoch. Máte vy, hráči, informácie, či sa bude hrať? Vieme o hrozbe prerušenia sezóny, ak sa na tribúny naďalej nebudú môcť vrátiť diváci.

Sú rôzne alternatívy, nevieme. Zajtra by sme sa mali dozvedieť, aký je plán a ako sa vyvinie situácia. Myslím si ale, že keď budeme hrať, určite sa všetci budú tešiť. Boli by sme radi, keby to bolo už aj s divákmi. No čo sa dá robiť? Sme hlavne radi, že môžeme robiť, čo nás baví. Aj cez sviatky.