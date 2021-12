V Topoľčiankach sa zvýšila návštevnosť, do dvoch rokov chcú hrať šiestu ligu

Futbalisti musia byť hrdí na to, že hrajú za Topoľčianky, káže starosta a garant klubu Juraj Mesko.

Článok vyšiel v časopise NAJLEPŠÍ DEDINSKÝ FUTBAL v MY Nitrianskych novinách zo 6. 12. aj vďaka partnerskej spolupráci s obcou Topoľčianky.

Nie je to hocijaká dedina! Bola sídlom župy a okresu, vítala prezidenta za prezidentom, značkou sú vinice, žrebčín i kaštieľ, ročne ju príde obdivovať 80-tisíc turistov. Teraz zašlú slávu oprašujú futbalisti, v minulosti štvrtoligoví, ale už dvanástou sezónou siedmoligoví.

„Vynovili sme sociálne zariadenia i šatne a hráči majú po každom zápase teplú večeru. Čo najlepšie podmienky sa snažíme vytvoriť aj fanúšikom, tribúna má nové sedadlá. Areál prevádzkuje obecná eseročka Tatran Šport, má pod palcom aj 40-miestnu ubytovaciu kapacitu štadiónu. Naďalej sa snažíme získavať dotácie na jeho modernizáciu, v 80-tych a 90-tych rokoch bol pýchou regiónu. Veď v dedine kedysi fungovalo dvanásť športových oddielov a jazdili sem na sústredenia ligové tímy,“ nezaprel v sebe srdciara starosta Juraj Mesko, nepísaný náčelník Tatrana. Za súčinnosť v manažovaní OFK poďakoval Erikovi Tonkovičovi.

Starosta Topoľčianok kedysi tiež kopal slávnu históriu. Vo „finále“ sezóny 1991/92 pred tisíckou divákov dvoma gólmi za béčko odstrelil Skýcov v bitke o postup do druhej triedy. Nastupoval aj za áčko v krajských súťažiach.

Vychoval dvoch futbalistov – Timoteja (19) si vyhliadli treťoligové Vráble a Patrik (28) zostal verný domácemu klubu, aktuálne bronzovému s najlepšou ofenzívou v 7. lige C.

„Dedina si už jednoznačne zaslúži šiestu ligu, chceme ju hrať do dvoch rokov. Pred sezónou prišli exligisti Tóth a Pavlenda, teraz sa obzeráme po posilách od 20 do 25 rokov. Podstatné však je, aby hráči boli hrdí na to, že hrajú za Topoľčianky. Je tu silná tradícia, v lete sme oficiálnou akciou oslávili storočnicu športu v obci. Na jeseň sa zvýšila návštevnosť a bol by som rád, keby sa na štadión vrátilo viac fanúšikov z mojej generácie,“ vyhlásil Juraj Mesko.

Na čele Topoľčianok stojí už od januára 2003, pod jeho vedením boli v rokoch 2007 – 2013 v slovenskej špičke v čerpaní eurofondov a v lete 2021 krstili novučičké zdravotnícke stredisko.