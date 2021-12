Čierne Kľačany ťahá aj exligista. Nevericiam sme schválne dali menej, vraví tréner Šabík

Jesenní majstri 7. ligy C majú zrejme najlepšie útočné duo v súťaži.

Článok vyšiel v časopise NAJLEPŠÍ DEDINSKÝ FUTBAL v MY Nitrianskych novinách zo 6. 12.

S operovanými trieslami sa už vidí skôr na lavičke, po konci Dušana Rumanka už nejaký ten rôčik trénuje Čierne Kľačany, kde za mladi ako stopér zažil 23-gólovú sezónu. Je koučom z novej školy, a tak si jeho kamaráti-zverenci občas zafrflú na náročné tréningy. Zohratá miestna partia sa už pozrela aj do najvyššej oblastnej súťaže a s jesennou bilanciou 10-2-0 (skóre 47:10) do nej mieri zas.

„Najhoršie sme hrali v Martine nad Žitavou (1:1). Najlepšie v Topoľčiankach (3:1) – potešilo ma, keď mi jeden z nestranných divákov v týždni podal ruku a povedal, že sme hrali dobre. A Nevericiam (13:1) sme schválne dali menej gólov, súperovi patrí všetka česť, že dohral a nezišiel z ihriska. Zápasy boli ťažké, nikdy sme nehrali v plnej zostave a všade sa na nás pripravovali a hecovali,“ prezradil Juraj Šabík, tréner lídra 7. ligy B.

Sám si pamätá tri jednosezónne výlety Čiernych Kľačian o level vyššie. Žiadne trúfalé postupové reči z neho nedostanete. Klub, ktorého najväčším sponzorom je obec, sa sústredí aj na prácu s mládežou.

„O ničom ešte nie je rozhodnuté. Na jar pôjdeme do Sľažian, Obýc i Tesárskych Mlynian, všade však môžeme vyhrať. Vyzerá to tak, že v zime neudržíme celý káder, jeden z našich lídrov je na odchode. Budeme sa obzerať po posilách. Ale my hráčov neplatíme, nerobilo by to dobrotu,“ otvorene povedal Šabík.

Čierne Kľačany majú na prove asi najlepšie útočné duo v súťaži. Známeho strelca Lukáša Šveca totiž dopĺňa Karol Pavelka, muž s 89 štartmi v prvej lige a jedným v kvalifikácii Európskej ligy.

„Na Pavelkovi bola spočiatku cítiť, že dlhšie nehral. Keď potrénuje a budú sa mu vyhýbať zranenia, môže to byť náš kľúčový hráč, je dobrý aj do partie. Súbojovo je nenahraditeľný už teraz. V Topoľčiankach posunul dve ťažké lopty za seba na jeden dotyk a boli z toho dva góly. Deväťdesiat percent dedinských útočníkov vysokú loptu prehlavičkuje za seba, ale ‚Kájo‘ si ju vie spracovať na prsia a dať na zem. Je to hráč, na ktorého sa ľudia prídu pozrieť. Spoločne s Tóthom a Pavlendom z Topoľčianok zvýšil úroveň siedmej ligy,“ prezradil kouč Juraj Šabík.

„Ale Miro a Paťo si proti nám ani nepípli,“ podpichol Karol Pavelka takisto bývalých prvoligových futbalistov FC ViOn. „Hrám už iba pre radosť, veď v takom veku? Po zápasoch telo bolí, ale v utorok už býva dobre. So Švecom nám to vpredu klape. Osobne by som chcel postúpiť, Obyce a Topoľčianky budú proti, ale Čierne Kľačany by si šiestu ligu zaslúžili, doplnili by sme mužstvo o troch hráčov a nebolo by sa čoho báť,“ rozprával 38-ročný strelec desiatich jesenných gólov.

Pred jedenástimi rokmi vystrieľal Zlatým Moravciam návrat do prvej ligy a neskôr hral za Spartak Trnava. „Na kariéru som hrdý, bola o to krajšia, že ma nikdy nikto netlačil. Vo Vrábľoch som bol trikrát najlepším strelcom tretej ligy a upozornil som na seba, všetko vlastnými silami,“ hovoril Karol Pavelka, do ktorého sme zabŕdli, či do Čiernych Kľačian nezlanári aj kamaráta Petra Orávika, ikonu FC ViOn a teraz lídra treťoligových Veľkých Ludiniec.

„Stále sme v kontakte. ‚Orava‘ ešte má vyššie ambície, ale myslím si, že do polroka je pri mne,“ s úsmevom odvetil Pavelka.