Top jedenásť talentov 6. ligy: Kráľom snajper Žitavian

V hitparáde hráčov do 22 rokov sú mladíci z jedenástich rôznych klubov.

Článok vyšiel v časopise NAJLEPŠÍ DEDINSKÝ FUTBAL v MY Nitrianskych novinách zo 6. 12.

Že majú potenciál, vidí i slepý. Krátkozrakí mávnu rukou – akýže len talent môže behať v šiestej lige? V šiestej!? Ale opak je pravdou. Elitná oblastná súťaž skrýva viac šikovných mladíkov, než by ste si mysleli. Podaktorí už teraz rozhodujú zápasy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Spísať top jedenásť hráčov do 22 rokov (nar. po 1. 1. 1999) bola fuška, ale skúsili sme to.

11. Matúš BÍRO (20) - Veľký Cetín

Začínal v FC Nitra, ale v mládeži predovšetkým zabával Lužianky – v kategórii starších žiakov získal bronz i striebro a pred odchodom dorast na rozlúčku potiahol do piatej ligy. Tam o rok nastúpil už proti nemu ako kapitán Alekšiniec, kde mu postup v premiérovej sezóne unikol o jediný bod. Centrálny stredopoliar sa momentálne prebíjal do silnej zostavy Veľkého Cetína. Potenciál mu na to nechýba - kopaciu i hernú techniku má na slušnej úrovni, problémy mu nerobí zakončenie ani hra hlavou. V kabíne plnej skúsených hráčov sa stále má čo učiť, jeho vôľa zlepšovať sa je však veľkým prísľubom.

10. Peter FUSKA (18) - Mojmírovce

Začal na sto percent a tempo postupne zvyšuje. „Jednoduchý, skromný chlapec s veľkou perspektívou,“ zhrnul jeho plusy tréner Ján Ilavský. Vekom síce patrí do dorastu, len nedávno mu v bufete ešte nepredali pivo, v základe prvého tímu si však žiada stabilné miesto. Darmo, toho chlapca je na lavičke škoda. Zdobí ho pohyb i skvelý výber miesta. V októbrovej prestrelke v Kolíňanoch (3:3) dokonca ratoval bod gólom. S tímom staršieho dorastu mieri do štvrtej ligy – Mojmírovce v súťaži zatiaľ nenašli premožiteľa! Pokiaľ Fuska svoj talent neprestane rozvíjať, priaznivci i spoluhráči sa majú na čo tešiť.

9. Samuel SKALICKÝ (20) - Močenok

„Inteligentný chalan a skvelý hráč. Jeho forma je dlhodobá, v podstate nemá slabý zápas,“ prehlásil o ňom tréner Močenku Radovan Paľo. A že pochvala od neho niečo znamená! Hrajúci kouč po návrate do obce zažíva druhú mladosť – hoci má dávno po štyridsiatke, patrí k najlepším obrancom v súťaži. Ešte lepšou správou pre Močenok však je, že podobnou hernou kvalitou oplýva i Skalický. Ten v zápasoch obvykle plní rolu defenzívnej „šestky“, kde s Lukášom Kostolánim pokrýva priestor v strede poľa. Mimo ihriska pôsobí nekonfliktným dojmom, nohu však nedá preč v žiadnom súboji: päť žltých kariet nazbieral iba za jeseň.

8. Matej PELIKÁN (22) - Čakajovce

Čakajovce pred troma rokmi slávili postup v tradičných ružových dresoch. Súčasný pohľad na tabuľku sa však ružovým nazvať nedá. Éra kanoniera Ambróza je minulosťou a sovy od zostupových priečok delí iba rozdiel v skóre. Výkony Mateja Pelikána patrili k tomu najlepšiemu, čo tím v tomto ročníku fanúšikom predvádzal. Bývalý hráč FC i ČFK Nitra na jeseň svoje herné nasadenie vyšperkoval troma gólmi. Sprevádza ho vizitka pracovitého stredopoliara s dobrým krytím lopty.

7. Patrik MARČEK (21) - Trnovec nad Váhom

Odchovanec klubu a geniálny driblér, ktorý značnú časť kariéry strávil v Šali. Pri súbojoch ho občas limituje nevysoká postava, s loptou si však rozumie náramne – súperov rád prekvapuje nečakanou kľučkou, zároveň má slušnú strelu i finálnu nahrávku. Na jeseň stihol dva góly, viackrát sa objavil i v našej zostave kola. Minúty v drese Trnovca navyše pravidelne zbiera i Petr Kumaj, ktorý je od Marčeka ešte o dva roky maldší. Aj vďaka nim nováčik v posledných piatich kolách bodoval trikrát, ak však mužstvo neposilní, na jar mu to v „okrese“ nemusí stačiť.

6. Adam HABDÁK (22) - Jarok

Slušná technika, nevídané zrýchlenie i prvý dotyk, elitný kanonier Jarku... a nie je to Tomáš Horák! Ten už vrcholy štatistických rebríčkov obýva v tretej lige – ak by ste nevedeli, kráľom strelcov Galanty je po jeseni on. V rodnej obci tak jeho žezlo prevzal Habdák, odchovanec FC Nitra a v súčasnosti hlavná ofenzívna zbraň „Íregu“. V postupovej sezóne s Horák stihli dokopy napáliť nadpozemských 46 gólov, v tej aktuálnej ich má Adam na konte päť a stále pokračuje. Jeho poznávacie znamenie? Skvelá kontrola lopty, tryskový únik po čiare a pohotová strela. Škoda, že ho tak často trápi koncovka, jeho kométa mohla žiariť ešte jasnejšie.

5. Krištof BARÁT (20) - Chrenová

Počas rozcvičky si ho diváci skoro ani nevšimnú – stále iba 20-ročný stredopoliar vás nezaujme postavou ani účesom. O to búrlivejšie mu potom tlieskate v zápase, keď nohy súperových hráčov pri nájazdoch motá ako slúchadlá vo vrecku. Na góly v drese Chrenovej obvykle skôr prihráva, problém mu však nerobí ani zakončenie: nováčika z Jarku doma pochoval čistým hetrikom za 25 minút. Loptu skvele kontroluje aj v plnej rýchlosti. Barát pritom nie je jediným odchovancom ViOnu v našom rebríčku: jeden z jeho tamojších spoluhráčov sa nachádza o tri priečky vyššie.

4. Filip TÓTH (22) - Výčapy-Opatovce

O súrodencoch v našom poradí reč ešte bude, miestenku v ňom si však bezpochyby zaslúži i mladší z výčapských bratov. Štartoval ako pravý obranca, po čase sa posunul do zálohy a urobil dobre. Od prechodu k seniorom sa výrazne zlepšil v práci s loptou i súbojoch do tela, s jeseňou sa dokonca lúčil ako najlepší strelec tímu! „Kondične je na tom skvele, naviac trénuje aj ndividuálne,“ prezradil jeho spoluhráč a žijúca legenda klubu Juraj Martonka. Rovnaký poctivý prístup zdobí aj Filipovho brata Petra, ináč takto člena realizačného tímu slovenskej U17.

3. Rastislav ZELEŇÁK (20) - Dolné Obdokovce

Z Čermáňa, kde strávil mladosť, si Rasťo na sezónu odskočil do Veľkého Zálužia, aby po návrate z rodnej obce vzal „dospelý“ futbal útokom. Ako krajný záložník síce nepatrí ku kanonierom, obrany však spoľahlivo rozoberá driblingom i prudkými výpadmi. Pre „Bodok“ je navyše platný i smerom dozadu – tím zdobí tretí najnižší počet obdržaných gólov v súťaži. Aby toho nebolo málo: v čase voľna sa Zeleňák venuje aj pískaniu a malému futbalu.

2. Dávid POLIAK (21) - Kolíňany

Vraví sa, že otec je vždy neistý, Štefan Poliak však nemá pochýb – synovia ho futbalovými génmi v zápasoch nezaprú! Starší Dávid v Požitavskej akadémii vyrástol v tvorcu hry, ktorý je s veleskúseným Marekom Tomišom oporou stredu poľa. „Neskutočná dvojica,“ vyslovil im uznanie šéf klubu Norbert Varga. „To, aký je Dávid pre tím dôležitý, sa ukázalo najmä po jeho zranení,“ pridal „Tuko“. Hoci hlavnou Poliakovou úlohou je „čierna práca“, väčšinu rovesníkov prevyšuje i kondíciou a technikou. Vedno s ním do krásy futbalovo rastie aj jeho mladší brat Kristián, v mladších rokoch pravidelný člen oblastných žiackych výberov. Schválne, vyhľadajte si na YouTube jeho sóla v dueloch proti Nevidzanom. Budete sa náramne baviť.

1. Lukáš BORČIN (21) - Žitavany

„Ten chlapec má na vyššiu súťaž!“ žasnú pri pohľade na jeho hru nielen priaznivci Iskry. Lukášov brat Patrik už gólovú radosť rozdáva v štvrtej lige, kde jeho Kozárovce útočia na postupovú priečku a je otázkou času, kedy sa na zvučnejšiu adresu poberie aj jeho súrodenec. Predpoklady na to rozhodne má: v zakončení je neomylný, vyniká na lopte i bez nej, v súbojoch jeden na jedného sa doslova vyžíva. „Jeho futbalové myslenie je perfektné,“ vystrúhal mu poklonu kouč Žitavian Ján Schroner, ktorý sa s tímom postaral o prekvapenie sezóny: o body olúpil lídrov z Klasova (1:1) i Veľkého Cetína (3:1) a po jesennej časti siaha na medailové priečky. Borčin, ako inak, v oboch dueloch skóroval. Aktivitou však hýri i jeho kolega Jakub Baranec, ktorý hrá bez rešpektu a vsietil už šesť gólov.