Aj dnes sa viaceré kocky kývu. Spôsobili už viacero pádov a potknutí. Za jeden úraz čelí mesto žalobe.

Šéfredaktor - MY Nitra

NITRA. Obnova dlažby na pešej zóne bude pokračovať na jar. Zostáva opraviť ešte 400 metrov štvorcových.

„Pôvodne to malo byť hotové do konca tohto roka. Začalo však mrznúť, preto sa práce presunuli do budúceho roka,“ povedal Ľubomír Muzika zo správy mestských služieb.

Posledný úsek, ktorý sa končí pri bývalej Tatre, má byť opravený do konca apríla.

Je možné, že dá mesto „doopraviť“ aj niektoré časti pešej zóny, ktoré už boli urobené. Opäť sa kývu, pretože po nich jazdia autá.