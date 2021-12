Ocenili Konráda a Š. Nemca

Brankár Olomouca dostal v 34 rokoch Cenu Vladimíra Dzurillu po prvýkrát.

Slovenský zväz ľadového hokeja po ročnej prestávke opäť obnovil výročnú anketu Hokejista roka za sezónu 2020/21.

Absolútnym víťazom sa stal obranca Tampy Bay Lightning Erik Černák, dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára.

V dvoch kategóriách boli ocenení Nitrania.

Najlepším brankárom sa stal Branislav Konrád (HC Olomouc) a získal Cenu Vladimíra Dzurillu.

Za najlepšieho hráča do 20 rokov bol zvolený 17-ročný Šimon Nemec (HK Nitra) a odniesol si Cenu Pavla Demitru.

Okrem toho, Róbert Varga (dnes útočník HK Nitra) bol zaradený do najlepšej šestky Slovenskej hokejovej ligy (SHL), vtedy ešte ako hráč Topoľčian.

Konrádov rok ovplyvnili zranenia

Cenu Vladimíra Dzurillu pre najlepšieho brankára roka získal premiérovo Branislav Konrád.

„Cena pre najlepšieho gólmana ma veľmi potešila. Dozvedel som sa o nej od Borisa Valábika, keď som s ním robil videorozhovor. Myslím že, to bolo najmä za výkony v reprezentácii a hlavne za olympijskú kvalifikáciu, keďže na majstrovstvách sveta som sa, bohužiaľ, už v druhom zápase zranil. Klubová sezóna v Olomouci mi tiež vyšla. Darilo sa mi v podstate celý čas, aj play-off bolo výborné,“ povedal 34-ročný rodák z Nitry pre MY noviny.

Aktuálna sezóna sa však preňho nezačala šťastne. V poslednom prípravnom zápase (2. septembra) sa mu prihodilo dosť ťažké zranenie krku. Do extraligového zápasu nastúpil až pred Štedrým dňom – po 112 dňoch pauzy.

„Prerezané svaly, poškodené nervy a zlomený stavec. To ma dosť pribrzdilo. Som rád, že som sa vrátil do bránky, aj keď to stále nie je ono a čaká ma ešte veľa rehabilitácii a veci s tým spojené,“ dodal Branislav Konrád.

Rok 2021 mu teda priniesol dve nepríjemné zranenia, ale na záver prvýkrát aj peknú cenu. Ak sa dostane do dobrej formy, určite bude myslieť na účasť na olympijských hrách. Držíme palce!