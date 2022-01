760-ročný tím zabáva dva okresy a má veľkú novinku

Na Veči 90-gólová ofenzíva, takmer päťdesiatka mládežníkov a koniec predsedu.

Článok vyšiel v špeciálnom časopise NAJLEPŠÍ DEDINSKÝ FUTBAL v MY Nitrianskych novinách zo 6. 12. 2021.

Martin Vyskoč (44) hral proti Ronaldinhovi a strelil premiérový gól Ružomberka v prvej lige, Ladislav Vencel (39) bol majstrom s Interom Bratislava a ťahal Šalu, za ktorú mastil aj Miroslav Andódi (43) a takisto druhú ligu hral Tomáš Pál (45) v Banskej Bystrici.

Veteráni si dali rande na Veči a čo z toho bolo? Debakle 10:0, 11:3, 10:2 či 14:2, úžasný priemer 5,6 gólu na zápas, zatiaľ druhé miesto 7. ligy Galanta-Šaľa. A skvelá partia.

„Snažíme sa strieľať toľko gólov, koľko to len ide. Doma pekne kombinujeme, veď naše ihrisko je najlepšie v súťaži, vonku to je na horších terénoch ťažšie. Aj náš tím je najlepší, chceme vyhrať ligu. Ale hlavne sa zabávať futbalom na staré kolená. Teda ja na mladé,“ glosuje Ladislav Vencel. „Veď Roland Ferencei má o osem rokov viac (smiech). Keď hráme na tréningu starí proti mladým, 39-ročný Zolo Legner to väčšinou schytá a ide za mladých. Sme klub dôchodcov,“ smeje sa 21-gólový druhý najlepší strelec súťaže.

Večania majú dokopy 760 rokov! Vekový priemer 33 „kazia“ štyria ucháni na čele s ťahúňmi Petrom Tóthom (21) a Patrikom Kovalčíkom (19). Tímu trénera Ervína Horáčka na jeseň ušli prvé Vlčany iba o bodík.

„Tri prehry ma mrzia. Najviac tá vo Vlčanoch (0:1) – boli sme futbalovejší, ale rozhodca nám neuznal pravdepodobne regulárny gól. Do Jánoviec (0:3) sme z rôznych dôvodov prišli iba dvanásti a v Pustých Sadoch (1:4) to nezvládli proti nabudeným domácim. Aj tak si myslím, že máme najlepší tím súťaže. Tešíme sa na jarné šlágre s Vlčanmi doma i vonku. A postup? Pravdepodobne by sme nemali záujem, ale to už nie je otázka pre mňa,“ rozprával Tibor Križovič, šéf FK už iba do Silvestra.

„Som pracovne vyťažený a mám doma ženu i dve dcérky. Skončiť som chcel už pred dvoma rokmi, ale ukecali ma. Verím, že čím skôr sa zvolí nový výbor i predseda. Rád dám šancu druhým. Takisto chcem poďakovať mestu Šaľa a rôznym podnikateľom, vďaka ktorým to na Veči ešte funguje,“ hovoril Križovič, pričom ako jeho nástupca sa spomína predošlý šéf Vojtech Halász.

Veča bola za éry Križoviča gólovou značkou okresu a obnovila mládež: dnes má takmer päťdesiat malých futbalistov v kategóriách U11, U13 a U15, pričom klape to najmä najmenším, s trénerom Attilom Pálinkásom na turnaji už dokonca zdolali Šaľu.