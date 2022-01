Holešinský: Aj za nepriaznivého stavu sme stále verili

Hokejisti Nitry vstúpili do nového kalendárneho roka víťazstvom 6:3 v Nových Zámkoch.

Trikrát prehrávali, ale berú plný bodový zásah. Corgoni zdolali krajského rivala aj tretíkrát v sezóne.

Hralo sa neplánovane v Nových Zámkoch, keďže v Nitre museli opravovať haváriu na vodovodnom potrubí.

Hokejovej verejnosti sa pripomenul Adrián Holešinský, ktorý odohral len svoj tretí zápas za posledný mesiac. Pre zranenie prišiel v decembri o poslednú reprezentačnú akciu, ale už je znova na ľade. Po zápase sme vyspovedali práve strelca víťazného gólu (na 3:4).

Ako ste videli výkon mužstva?

V prvej tretine bolo vidno, že sme dlhšie nehrali, potrebovali sme sa dostať do správneho rytmu. Myslím si, že sme mali hernú prevahu, ale nevedeli sme skórovať a málo sme strieľali. Zlepšilo sa to až od tretej tretiny.

Čo sa teda zmenilo?

Urobili sa zmeny vo formáciách – v druhej a tretej. Naďalej sme však pokračovali so štyrmi útokmi. Povedali sme si, že sa budeme viac tlačiť do zakončenia. Aj keď sme prehrávali 3:2, boli sme kľudní, verili sme si. Toto mužstvo je silné po mentálnej stránke.

Váš gól bol napokon víťazný. Ako padol?

Mali sme presilovku. Samo Buček pekne zatiahol do pásma a prehodil to na mňa. Novozámčanom naskočil hráč z trestnej lavice, ale stále sme boli v útočnom pásme. Snažil som sa nájsť nejaký priestor na strelu. Podarilo sa mi využiť to, že cez obrancu brankár dobre nevidel.

Ako sa vám hralo vo formácii s Bučekom a Balážom?

To bol môj druhý zápas v takejto zostave a išlo nám to spolu výborne. Mali sme veľa šancí.

Povedali by ste, že víťazstvo Nitry je zaslúžené?

Šance boli na oboch stranách, ale myslím si, že my sme mali optickú prevahu. Odviedli sme poctivý, tímový výkon. V tretej tretine nám to začalo konečne padať a dosiahli sme super výsledok, za ktorý sme radi. Či je to pre Novozámčanov kruté? Možno mohli hrať od tretej tretiny trošku inak, ale to je ich záležitosť.

Bol to len váš tretí zápas za posledný mesiac. Ste už fit?

Hej, som v poriadku. Mal som problémy s ramenom, ale dal som sa dokopy. Je to v pohode. Škoda, že som nehral na Slovane. Tam som vypadol pre črevnú virózu. Inak sa cítim v poriadku po dlhej dobe.

Pripomenuli ste sa aj zostavovateľom slovenskej reprezentácie. Ako vidíte svoje šance dostať sa na olympiádu?

Nejaké šance určite mám, možno je to 50 na 50. Záleží na rozhodnutí trénerov. Je to sen každého športovca. Ak to nevyjde, nebude to pre mňa znamenať koniec sveta. Keby mi pred 2 rokmi niekto povedal, že toto bude v hre, neveril by som. Hlavne si želám, aby som zostal zdravý.