Je len študentka a na konte má už dva romány. Čitateľov ohúrili hlavne jej zrelé myšlienky

Mladá autorka chce, aby jej knihy v ľuďoch zanechali hlbšiu stopu.

ŽITAVANY. Osobná záľuba môže niekedy prerásť v niečo viac. Svoje o tom vie mladá Lucia Baťová z obce Žitavany pri Zlatých Moravciach. Už počas strednej školy začala len tak pre seba písať príbeh o sirote Rút, ktorá sa cíti byť stratená, nevie nájsť svoje miesto v živote a rozhodne sa preto odísť ďaleko za hranice Slovenska.

Článok pokračuje pod video reklamou

Našťastie sa text dostal k editorke, ktorá ním ostala ohúrená a napokon dostal podobu knihy s názvom Poučená životom. V týchto dňoch už v kníhkupectvách nájdete jej pokračovanie Povolaná slobodou, v ktorom hlavnú hrdinku dobehne jej minulosť.

V článku sa dočítate aj: Ako vznikla myšlienka príbehu.

Prečo sa Lucia rozhodla zasadiť dej práve do Kanady.

Prečo ako rodáčka zo zlatomoravského regiónu zvolila za rodisko hrdinky Oravu.

Koľko trvalo napísanie prvej knihy a čo jej predchádzalo.

Či je ťažké fungovať na Slovensku ako nezávislá spisovateľka, aké sú nevýhody a výhody.

Vďaka čomu Luciine romány pôsobia veľmi zrelo a akoby ich písal niekto oveľa skúsenejší?

Prečo by nechcela byť spisovateľkou na plný úväzok a ako vidí budúcnosť?

V decembri vám vyšla druhá kniha Povolaná slobodou, pokračovanie vášho debutu Poučená životom. Mohli by ste v skratke priblížiť dej románu?

V knihe Poučená životom odišla Rút do Kanady, lebo sa chcela vyrovnať s vecami, ktoré zažila. Chcela spoznať samú seba a nájsť svoju cestu v živote. Zaľúbila sa do Matthewa, s ktorým začala chodiť. No keď sa pred jej domom v Dolnom Kubíne objavili listy od jej otca, ktorého nikdy nestretla, rozhodla sa vrátiť na Slovensko. Chcela sa vysporiadať so svojou minulosťou a v knihe Povolaná slobodou spoznáva svojho otca, hoci ich vzťah vôbec nie je jednoduchý. Opustil ju a jej mamu, keď zistil, že čaká dieťa. Vyzerá to ale tak, že sa zmenil a prosí ju o odpustenie.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Riaditeľ divadla pomáha na covid oddelení. Aby sme raz nemali viac zdravotníkov v seriáloch ako v nemocniciach, obáva sa Čítajte

Príbeh ste založili na vlastnej skúsenosti alebo niekoho z vášho okolia?

Je to iba moja predstavivosť. Možno jednotlivé malé útržky som započula od ľudí v mojom okolí, ale príbeh ako taký je celý vymyslený.

Prečo ste ako cudziu krajinu zvolili práve Kanadu?

Zatiaľ som tam nebola, ale raz by som tam chcela ísť. Kanada sa mi vždy páčila, či už kvôli životnému štýlu, alebo kvôli prírode. Tiež som chcela, aby Rút prekročila hranice Európy. Slovensky väčšinou chodia pracovať do Anglicka alebo Nemecka. Lenže keby odišla do blízkej krajiny, mohla by sa kedykoľvek vrátiť. No ona sa chcela vyrovnať so svojou minulosťou, a preto musela odísť niekam ďaleko, aby nemohla zutekať.

Nebolo ťažké písať príbeh zasadený do prostredia, ktoré ste osobne nenavštívili?