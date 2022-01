Zlodeji ležali na poli. Mysleli si, že ich policajti neuvidia

Do areálu bývalého družstva prišli zlodeji opakovane.

Šéfredaktor - MY Nitra

NITRA. Do areálu bývalého družstva v Babindole prišli opakovane zlodeji. Na Silvestra spôsobili škodu za tritisíc eur. Zo zaparkovaných áut ukradli mobil, náradie aj hotovosť. Keď odchádzali, zhodili časť plotu.

O niekoľko dní neskôr to využili a touto cestou vošli do areálu. Vlámali sa do garáže a kradli aj v nosnicovej hale. Nachystali si bicykel, káble, čidlá aj nádoby na mlieko. Pri čine ich však prichytil majiteľ.

(zdroj: polícia FB)

Páchatelia sa dali na útek, on ich prenasledoval. Medzitým prišla nitrianska pohotovostná motorizovaná jednotka, ktorej ukázal, kde zlodeji smerovali.

„Policajti spozorovali dve osoby ležiace v poli asi 200 metrov od cesty. Keď zbadali hliadku, dali sa na útek,“ informovala hovorkyňa Renáta Čuháková.

Začala sa naháňačka, muži na výzvu, aby zastavili, nereagovali. Policajtom sa ich podarilo obkľúčiť a zadržať.

„Kládli aktívny odpor, metali rukami a nohami, preto boli voči nim použité donucovacie prostriedky,“ dodala hovorkyňa.

Zadržaní 22-roční muži sa priznali, že chceli ukradnúť náradie, železo, prípadne nejaké káble. Mala byť s nimi aj tretia osoba vo veku 45 rokov, ktorú medzitým zadržala hliadka z Vrábeľ.