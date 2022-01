Milo vie, ako zmazať kaskadérske chyby. Kedy sa vráti Krivošík?

Roly Nemca a Sýkoru rastú, čo hviezdičkám radia tréneri?

Stavjaňov asistent Dušan Milo (vľavo) má prognózu, kedy by sa útočník Krivošík (vpravo) mohol vrátiť na ľad a čo to podmieňuje. (Zdroj: Miroslav Slávik)

Zaujímavý článok nájdete aj v MY Nitrianskych novinách z pondelka 10. januára.

Nitra za posledný mesiac nebodovala iba proti Slovanu a stabilne si drží tretie-štvrté miesto. V ofenzíve sa radí k špičke extraligy, prečo ale vzadu neraz robí detinské chyby? Odpovede sme hľadali v debate s DUŠANOM MILOM, asistentom trénera Antonína Stavjaňu.

Článok pokračuje pod video reklamou

AJ TOTO SA DOZVIETE Kedy sa vráti na ľad Krivošík a či ostane v Nitre do konca sezóny

Prečo Nitra toľko „fasuje“ od Slovanu

Aký je recept na zmazanie hrozných kiksov v bránení

Či Nitra podľa Mila vie hrať zo zabezpečenej obrany

Ako Milo vidí progres Nemca a Sýkoru a čo im ešte radí zlepšiť

Čo bude dôležité v šnúre 9 zápasov za 19 dní

Čím Mila prekvapila B. Bystrica (najbližší súper)

Prečo naposledy nehral Rais

Základná časť je už za polovicou, ak súčasný stav porovnáte s predsezónnymi očakávaniami a potenciálom tímu, na koľko percent ste spokojný?

Očakávania boli hrať v hornej polovičke tabuľky a s divákmi. To prvé sa plní, to druhé, aby ľudia prišli a pobavili sa, je na iných. Hráčom by fanúšikovia pomohli ako vždy, vedeli by sa vyhecovať, emócie by sa preniesli z hľadiska na ľad.

Čerstvou témou je prehra 5:7 so Slovanom. Až 32 percent (27 z 84) inkasovaní Nitry v sezóne je od belasých. Tréner Stavjaňa bol vo štvrtok nahnevaný z prístupu hráčov, Buček hovoril o zbrklých chybách. Šatňa o problémoch teda vie, ale prečo ich robí?