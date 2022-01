Výborný odpich Šalianok do roku 2022 (+FOTO)

V súboji susedov v tabuľke sa tešili domáce hádzanárky.

V sobotu sa opäť rozbehli zápasy v MOL lige. Pražanky prišli do Šale s menším počtom hráčok, ale nechýbali im opory. Do polovice druhého polčasu to bol pomerne vyrovnaný súboj. Hostky ani raz neviedli, ale boli stále "na dostrel". Za stavu 21:19 dosiahli domáce hráčky rozhodujúcu šnúru 5:0 (dvakrát sa trafili Ušiaková a Pócsíková, raz Tulipánová) a sedemgólový odstup vydržal až do konca. V domácom drese do čierneho trafilo až desať hráčok.

Budúcu sobotu Šalianky doma privítajú Písek.

HK Slovan Duslo Šaľa - DHC Slavia Praha 31:24 (13:11)

DUSLO: Furgaláková, Voržáčková - Pócsíková 6/1, Rácková 5, B. Königová 4, D. Vargová 3, Ščípová 3, Ušiaková 3, Tulipánová 2, Somogyi 2, Varjassiová 2, Ratvajská 1, Matušincová, Takáčová, Zlatinská.

Slavia (najviac gólov): Míšová 6, Vostárková 5, V. Fryčáková 4.

Rozhodovali Haščík, Oťapka, pok. hody: 3/2 - 2/1, vylúčené: 3:2.

Peter Pčola, tréner: