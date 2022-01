ViOn skúša kométu regiónu, Benkovský má detailné analýzy a Pintér jasný cieľ

Tréner zadefinoval parametre, aké očakáva od nového útočníka.

Úsmevy a dobrá (ale i pracovná) nálada. Futbalisti Zlatých Moraviec – po jeseni neuspokojivo predposlední v prvej lige – sa dnes pred štrnástou zišli na prvom tréningu v roku 2022. Po príhovore majiteľa klubu Viliama Ondrejku vybehli na umelú trávu. A začali kuť plán, ako sa tabuľkou vyškriabať nahor.

O prvých dvoch posilách, skúške Tomáša Horáka, typológii nového útočníka, hernom štýle a mnohom inom sme sa rozprávali s trénerom ĽUBOŠOM BENKOVSKÝM (32).

Stojíte na prahu zimnej prípravy. S akými pocitmi? Na čo sa v nej budete sústrediť?

Vieme, v akej sme situácii. Každopádne veríme, že kroky, ktoré máme naplánované a budeme robiť, budú dobré kroky a všetko pôjde smerom, ktorým chceme, aby to išlo.

Ak to jasne zadefinujete, je úlohou zimnej prípravy nachystať tím na splnenie jarného cieľa – záchrany v súťaži?

Áno, cieľom je záchrana. Príprava je krátka a rýchla. Veľká časť mužstva však ostáva pokope.

Keď to nie je tajomstvo, kto mal najlepšie čísla v plnení individuálnych tréningových plánov?

Všetci splnili všetky požadované parametre, ktoré sme chceli, či už metráže alebo intenzitu.

Aké nové možnosti otvoria tímu navrátilci Pintér, Duga a Grozdanovski? Poznáte ich, čo od nich očakávate?

V prvom rade je výhodou to, že sa s nimi už poznáme a oni poznajú náš herný systém. Adaptácia u nich nebude trvať dlho. Už teraz vedia, čo a ako budeme chcieť. Je jasné, že v systéme boli nejaké „updaty“, budú sa musieť naučiť pár nových vecí. Každopádne berieme ako pozitívum, že tí hráči sa sem chceli vrátiť a znova sem prišli.

Leitmotívom vionistickej zimy je nájsť útočníka. Je známe, že budete skúšať viacero adeptov. Typologicky akého útočníka hľadáte? Vysokého, ktorý vie sklepnúť loptu, alebo vhodnejšieho do medzihry?

Typologicky určite hľadáme vyššieho hráča. Približne ako sme to mali v minulej sezóne. To je kľúčové. Ďalšie parametre by mali byť práca s loptou chrbtom i čelom k bráne a iné, o ktorých sa môžeme baviť aj dlhšie.

Sú na vašom zozname útočníkov aj známe mená?

Sú tam viaceré mená, ktoré sú rozpracované. O niektorých ste možno počuli. Nechcel by som však o nich ešte hovoriť, všetko je ešte v štádiu riešenia a otvorené.

Pre Šport ste hovorili aj o túžbe priviesť druhého hráča do ofenzívy. Máte namysli pozíciu desať?

Je tam viacero variantov. Skôr by som hovoril o ofenzívnom hráčovi, ktorý môže hrať na krídle alebo ako ofenzívny stredový, vedel by dávať góly i finálne prihrávky a bol by nepríjemný smerom dopredu.

Na skúšku prišiel strelec treťoligovej Galanty Tomáš Horák. Ste sám zvedavý, ako zvládne tento dosť veľký skok?

Áno, je to veľký skok. Chceme však dať von informáciu, že to nie je len o hráčoch, ktorí hrajú v najvyšších ligách a v zahraničí, ale aj o tých, ktorí sa pohybujú v nižších ligách – aj im chceme dávať šancu a ViOn je mužstvo, ktorý im môže otvoriť dvere.

Ako pre denník Šport analyzoval Martin Mikulič, veľa jesenných gólov ste dostávali do nezorganizovanej obrany alebo po nedôraznom bránení. Budete sa tomu venovať v zimnej príprave?

Áno, je otázka, ako brániť jednotlivé herné situácie – niektoré sa bránia priestorovo, niektoré osobne. Vychádza to z herného systému. Tieto veci určite máme zanalyzované a pripravené. Chceme sa do nich detailne pustiť a odstrániť chyby, ktoré sa vyskytovali a opakovali.

Očakávate, že na jar vôbec bude čas na modifikáciu herného prejavu po útočnej stránke?

Smerom dopredu i dozadu máme určité veci zastabilizované. Veľa vecí zostane tých istých. Budeme ich zdokonaľovať, aby sme boli ešte nepríjemnejší, aktívnejší a organizovanejší smerom dopredu

Tým, že ViOn na jeseň našiel cestu von z ťažkej krízy, sa cítite vy osobne a azda i mužstvo psychicky silnejšie a zocelenejšie?

Myslím si, že mužstvo je veľmi zocelené a tímové. Máme veľa skúsených hráčov. Ja osobne verím hráčom, ktorí sú tu, našej spoločnej práci a že toto všetko, čo som teraz povedal, prinesie cieľ, o ktorom sa bavíme.

Ako futbalový vorkoholik ste si azda neoddýchli ani cez sviatky. Ak sa bavíme o analýzach, hodnoteniach, získavaní poznatkov a tak ďalej – čomu ste sa v pauze venovali z profesijného hľadiska?

Bolo tam pár dní, kedy som sa snažil úplne vypnúť, ale hlava pracuje a je otvorená ďalším myšlienkam a plánom do ďalšej časti sezóny. Sú to knihy alebo analýzy svojho tímu, iných tímov a zahraničných mužstiev a hľadanie toho najlepšieho, čo by nášmu tímu mohlo pomôcť.

Dobré testy Dugu, Pintér chce splatiť dôveru Apríl 2021. Vtedy naposledy Denis Duga hral za ViOn. Dôležitého nositeľa klubovej identity vyradilo zranenie kolena. Dnes už trénuje s tímom a kopne si zaň už v piatej sezóne. Oproti bežnému stavu sa zatiaľ cíti na približne 90 percent. „V podstate pol roka som nebol na ihrisku, musím dostať zápasovú prax,“ uvedomuje si 27-ročný stredopoliar. „Mám za sebou sedem mesiacov rekonvalescencie, cvičil som väčšinou vo Fit Factory pri Banskej Bystrici a snažil sa naspäť dostať svaly ku kolenu, aby držalo a nebola žiadna dysbalancia. Dnes som absolvoval výstupné testy, vyzerali byť celkom fajn. Večer ešte uvidím, aké budú všetky vyhodnotenia. Dúfam, že všetko bude v poriadku a budem môcť ísť na sto percent,“ želá si Denis Duga s jasnou jarnou túžbou: „Nečaká nás nič ľahké, ale dobre sa pripravíme a určite sa v tabuľke posunieme vyššie.“ Ďalším navrátilcom je Michal Pintér. Po sezóne opustil materský klub, tri mesiace bol bez zamestnávateľa a v septembri sa upísal Liptovskému Mikulášu. Keď padla otázka o jeho príbehu z posledného polroka, bol zdržanlivý. „To by bolo na dlhšie, keby mám všetko povedať... Stala sa situácia, ktorú ľutujem, že sa stala. Už sa to nedá vrátiť späť. Po polroku v Liptovskom Mikuláši som si znovu sadol s majiteľom a behom dvoch dní sme našli spoločnú reč. Všade dobre, doma najlepšie,“ teší 27-ročného stopéra a odchovanca. „Na ViOne ma viackrát podržali, pán majiteľ je skvelý človek a veľakrát mi pomohol. Je načase, aby som to splatil výkonmi na ihrisku,“ pridal Michal Pintér.