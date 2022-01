V Šali budú zbierať vianočné stromčeky zo sídlisk i rodinných domov

Zber živých vianočných stromčekov v meste a mestskej časti Veča sa uskutoční v piatok a sobotu.

ŠAĽA. Zber živých vianočných stromčekov v Šali a mestskej časti Veča sa uskutoční v piatok a sobotu 14. a 15. januára. Radnica zabezpečila zber stromčekov zo sídlisk i spred rodinných domov. Živé vianočné stromčeky poputujú do kompostárne, informovala hovorkyňa mesta Erika Kollerová.

Zber použitých vianočných stromčekov sa uskutoční na všetkých sídliskách v piatok. Obyvatelia ich môžu vyložiť ku kontajnerovým stojiskám. Magistrát upozorňuje občanov, aby stromčeky nevhadzovali do kontajnerov a riadne ich odzdobili vrátane háčikov z ozdôb.

V rodinných domoch budú zbierať stromčeky v piatok vo Veči a v sobotu v Šali. Stromy by mali byť vyložené od rána, ich zber bude prebiehať postupne. Zber vianočných stromčekov zopakuje mesto o dva týždne, čiže 28. a 29. januára.

Umelé vianočné stromčeky, ktoré už majitelia plánujú vyhodiť, je potrebné odniesť na zberný dvor vo Veči. Pracovníci dvora ho bezplatne prevezmú každý pracovný deň od 9.00 do 17.00 h, v sobotu od 8.00 do 14.00 h. Ako upozornila Kollerová, umelý stromček nepatrí do kontajnera na plasty, pretože obsahuje nielen umelohmotné časti.