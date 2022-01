Herečka Večerová: Každý sme si strojcom svojho žitia

Kvôli nitrianskemu divadlu zanechala Eva Večerová dlhoročné pôsobenie na Novej scéne.

NITRA. Síce by to povedal málokto, no herečka Eva Večerová v sobotu 8. januára oslávila krásnych 70 rokov. Pri tejto príležitosti jej meno pribudlo aj na Stene slávy vo foyer nitrianskeho Divadla Andreja Bagara.

Článok pokračuje pod video reklamou

Elán, energiu a chuť do života by Večerovej mohli závidieť aj mladšie generácie. Vekom sa ale nezaoberá. Sama o sebe hovorí ako o skutočne hyperaktívnom človeku.

„Nie som z tých, ktorí by sa sťažovali na choroby. Starám sa o záhradu, dom, chodím do fitka, kde na mňa mladé dievčatá pozerajú ako na prírodný úkaz a som spokojná,“ povedala s úsmevom.

Radikálny odchod z Bratislavy

Na divadelných doskách stála prakticky od detstva. Bola členkou Detskej rozhlasovej dramatickej družiny a uplatnila sa aj v dabingu. Svoj hlas prepožičala napríklad legendárnej včielke Maji.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy: Turbulentné pravidlá stoja kultúru veľké peniaze, potrebuje ich predvídať Čítajte

I keď začala študovať bábkoherectvo v Prahe, nakoniec v roku 1975 vysokoškolské štúdium herectva ukončila na VŠMU v rodnej Bratislave. Pár rokov hrala v Štátnom divadle v Košiciach, následne sa vrátila do hlavného mesta a dlhé roky pôsobila v Divadle Nová scéna.

Na počudovanie mnohých, keď mala 46 rokov, učinila radikálnu zmenu. Napriek tomu, že v Bratislave mala vybudované zázemie a meno, vzala kocúra, predala dom a odišla do Nitry, do Divadla Andreja Bagara.

V článku sa dočítate aj: - Ktorá známa osobnosť jej predpovedala mesto pod ikonickým vrchom. - Prečo ju srdce ťahalo práve do nitrianskeho divadla. - Ako sa podľa nej oproti minulosti zmenili vnútorné vzťahy medzi divadelníkmi. - Ako znášala odchod do dôchodku. - Aký bol jej osobný život. - Čo je jedinou vecou, ktorú v živote ľutuje. - Čo je podľa nej v živote dôležité.