Chlapčisko zo železa a večný dorastenec je pre dedinu ako poklad

V Jelenci majú zrejme najvyťaženejšieho hráča v oblasti.

Vraj len tri veci sú isté – dane, smrť a že TOMÁŠ DUCHOŇ (19) nikdy nevynechá tréning ani zápas.

„Tomáš je rarita. Spoľahlivo hrá za dorast i áčko, pomáha s trénovaním žiakov, napriek tomu zo seba nerobí žiadneho frajera, vždy je stopercentný, na nič sa nevyhovára. Keby všetci boli takí, bolo by to skvelé. Duchoň je vzorom pre našich mládežníkov,“ rýchlo vysvetlil Henrich Richter, šéf futbalu v Jelenci, prečo blonďavému obrancovi za potlesku celej sály dal sošku pre výnimočné služby klubu v roku 2021.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nepíšeme o hocijakom tínedžerovi – pod Gýmešom majú hotové rodinné striebro. Tomáš Duchoň na jeseň hral za áčko aj dorast takmer každý jeden víkend. A tak sa železnému chlapcovi vo vizitke skvie asi najlepšie číslo z celej oblasti – 1 894 minút a 20, slovom dvadsať, zápasov za polsezónu! Bolo by ich ešte viac, keby sa za deň smelo nastúpiť na dva.

„Každý by chcel mať v tíme hráča ako Tomáš. A to pre jeho prístup, zodpovednosť, komplexný herný prejav, vystupovanie na ihrisku i mimo neho. V 19 rokoch si to aj za áčko vzadu niekedy uhrá ako veterán. Som skutočne veľmi rád, že ho máme a verím, že bude súčasťou futbalu v Jelenci ešte veľmi dlho,“ riekol Markus Šinka, jeden z trénerov akadémie v dedine, ktorej trénersky pomáha aj Duchoň.

Zrejme najvyťaženejšieho futbalistu široko-ďaleko zdobí výnimočná pikoška – kým on ešte ani nematuroval, jeho bývalí spoluhráči z dorastu dnes už dávno majú deti a domy. Tomáš totiž v tíme U19 začínal ešte na jar 2017 po štrnástich narodeninách (hneď, ako zväz povoľuje). Najstaršia mládežnícka kategória v Jelenci následne na štyri sezóny zanikla, ale klubu vyrástla nová generácia, preto od leta existuje opäť. Samozrejme, na čele s kapitánom Duchoňom. Za dorast teda hral s ročníkmi 1998 i 2007 – klobúk dole!