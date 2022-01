Zaostrené na reorganizáciu. Kto bude hrať od leta v ktorej lige?

Pozrime sa na súťaže Západoslovenského futbalového zväzu, ako by mohli vyzerať v novej sezóne.

Ak pandémia neprekazí prebiehajúcu sezónu 2021/2022, mali by prejsť futbalové súťaže dospelých na Slovensku reorganizáciou - od tretej ligy nižšie.

Aktuálne platí, že tretiu ligu riadia regionálne zväzy (ZsFZ), po novom vznikne „nová tretia liga“ už pod SFZ.

Článok pokračuje pod video reklamou

Konferencia Slovenského futbalového zväzu odhlasovala, že namiesto štyroch tretích líg budú na Slovensku len dve. Každá z nich bude mať po 16 členov. Pri ich napĺňaní republiku rozdelí tzv. demarkačná čiara, vedúca cez stredné Slovensko. V západnej skupine má byť 10 tímov zo ZsFZ, tri z BFZ a tri zo SsFZ (na západ od demarkačnej čiary), východnú tretiu ligu vytvorí 10 tímov z východu a 6 zo stredu (na východ od čiary).

V pôsobnosti ZsFZ zostane od ďalšieho ročníka rovnaká štruktúra súťaží dospelých. Dnes máme jednu tretiu ligu, dve štvrté a štyri piate ligy (plus zväz má snahu obnoviť 5. ligu Západ).

Otázne je pomenovanie

Celý článok prinesú v pondelok 24. januára MY Nitrianske noviny.

Skôr, ako sa pozrieme na možné zloženie nových súťaží od leta 2022, treba povedať, že zatiaľ nie je jasné názvoslovie, ako sa po novom jednotlivé ligy budú volať. O tomto budú hovoriť kompetentní až po volebných konferenciách v regiónoch a SFZ.

Na pomenovanie súťaží sú minimálne dva možné pohľady.

Variant A: Najvyššia súťaž ZsFZ, známa teraz ako tretia liga, sa bude volať napríklad majstrovstvá regiónu. (Niečo podobné sme tu mali cca pred desaťročím.) Pod ňou by zostali štvrté ligy a piate ligy.

Variant B: Najvyššia súťaž ZsFZ sa premenuje z tretej ligy na štvrtú. Matematicky to dáva logickú postupnosť, keďže nová tretia liga bude nad ňou. Tým pádom by sa väčšina štvrtoligistov ocitla v piatej lige, väčšina piatoligistov v 6. lige a najvyššie súťaže ObFZ by boli „sedmičkou“.

Novinky z piatej ligy Juh

Novinky z piatej ligy Juh Sľub z Trstíc, návrat bombardéra, odchod dlhoročného esa Čítajte

Nemožno vylúčiť ani iný variant názvoslovia. Bolo by však vhodné, aby sa všetkých regiónoch na Slovensku ligy volali jednotne.

Debatu o názvoch súťaží môžu ovplyvniť aj iné pohľady. Napríklad tabuľkové hodnoty za prestupy hráčov sa vo futbalových normách odvíjajú od toho, do koľkej ligy hráč prestupuje. Nuž, musíme vydržať.

Každopádne, my sme v našom prehľade použili variant B, podľa ktorého teda ZsFZ bude od leta riadiť 4., 5. a 6. ligu.

Čo by bolo, keby

Poďme sa teraz už konečne pozrieť na konkrétne ligy v sezóne 2022/23. Čerpáme z materiálu, ktorý pripravil predseda ŠTK ZsFZ Tibor Révay pre potreby zväzu.

Ďalej v článku nájdete: * zloženie súťaží ZsFZ v sezóne 2022/23, ako by vyzerali, keby sme vychádzali z momentálnych (jesenných) tabuliek, a takisto aj zloženie novej tretej ligy * na modelovej situácii uvidíte, koľko tímov z ktorej súťaže sa má presunúť kam a koľko tímov má vypadávať * zistíte, v ktorých súťažiach sa bude hrať o udržanie a v ktorých možno nie * zistíte, v ktorých súťažiach bude jedno, či skončíte na prvom alebo štvrtom mieste * ako by ovplyvnil vypadávanie z tretej ligy fakt, keby klub FC Nitra na jar nepokračoval v súťaži

Pre lepšiu ilustráciu sme vychádzali z aktuálnych jesenných tabuliek. Čiže namodelovali sme situáciu, ako by vyzerali nové súťaže, keby sa aktuálny ročník skončil tak, ako dopadla jeseň 2021.