Povinnosť zavďačiť sa developerovi? Nová benzínka v meste môže vážne ovplyvniť životné prostredie

Niektorí si myslia, že je nepotrebná. Varovný prst dvíha aj klimatológ a upozorňuje, že ekologickým príkladom môžu ísť aj mestá a obce.

VRÁBLE. Výstavba novej čerpacej stanice vo Vrábľoch je od decembra opäť témou rozhovorov.

Spolu s autoumyvárňou majú byť súčasťou plánovaného obchodného centra Žitavia. Pôvodný územný plán výstavbu nepovoľoval. Poslanci jeho zmenu po dlhej diskusii odsúhlasili ešte začiatkom minulého roka.

Záťaž na životné prostredie

Vybudovanie prešlo posúdením od okresného úradu, komisií i dotknutých osôb a v decembri sa mestské zastupiteľstvo témou zaoberalo znova. Opoziční poslanci združenia Vráble Si Ty namietali hlavne ohľadom dopadu čerpacej stanice na životné prostredie.

„Štúdie hovoria, že o 30 rokov bude na území Slovenska klíma podobná tej v Taliansku alebo v Grécku. To znamená zvýšenie teplôt v priemere o niekoľko stupňov. Myslím si, že už teraz by sme mali konať a pripraviť sa na to, čo sa týka aj zelených opatrení a regulácie výstavby,“ povedal poslanec Roman Oravec.

„Všetci dobre vieme, že ďalšiu benzínku nepotrebujeme. Je to záťaž na životné prostredie, našim občanom to nič neprináša, pretože v okruhu 500 metrov sú ďalšie tri benzínky. Uberáme sa úplne opačným smerom, akým by sme sa mali uberať,“ komentoval poslanec Tomáš Goda.

Povinnosť odvďačiť sa?