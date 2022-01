Prečo mali Šalianky voľný víkend?

Hádzanársku MOL ligu zasiahlo cez víkend hromadné odkladanie zápasov.

Stretnutie DHC Plzeň - HK Slovan Duslo Šaľa, naplánované na sobotu 22. januára, bolo odložené z dôvodu karantény v tíme plzenských hádzanárok.

„Vo štvrtok nám volali z Plzne, že musia ísť do karantény, a tým pádom sa sobotňajší zápas odkladá. Nový rok sme začali dobre a nemáme žiadne vážne zdravotné problémy, tak určite by sme radi hrali. No v dnešnej dobe s takýmto niečím, bohužiaľ, musíme počítať,“ povedal pre MY noviny tréner Peter Pčola.

„Dúfam, že odložených zápasov bude čo najmenej. Všetky dievčatá u nás buď pracujú, alebo študujú, a dohrávky cez týždeň pre nás nie sú jednoduché. Snažili sme sa preto narýchlo dohodnúť nejakú predohrávku, aby sme ostali v zápasovom rytme a získali voľný víkend pre prípadné dohrávky. Kontaktovali sme Porubu aj Most, no nepochodili sme. Teraz sa už sústredíme na náš najbližší domáci zápas s Dunajskou Stredou,“ dodal kouč Šalianok.

Len dodajme, že nehrali sa ani zápasy Michalovce - Most, Písek - Poruba, Zlín - Kynžvart a Olomouc - Chorzów.

Ostatné výsledky:

HK Hodonín - MŠK Dunajská Streda 22:36 (7:20). Najviac gólov: Víchová 8, Smějová 6/2 - Sáriová 7/4, Némethová 7, Pénzesová 6.

Slavia Praha - Stupava 39:16.

1. Michalovce 14 13 1 0 478:280 27

2. Most 14 13 0 1 481:322 26

3. Dun. Streda 13 11 0 2 389:308 22

4. Kynžvart 13 9 0 4 379:341 18

5. Plzeň 14 8 2 4 366:336 18

6. Olomouc 14 5 5 4 369:350 15

7. Slavia Praha 15 6 2 7 422:410 14

8. Šaľa 13 6 1 6 352:335 13

9. Písek 14 6 1 7 390:396 13

10. Poruba 14 4 1 9 362:392 9

11. Zlín 14 3 2 9 355:405 8

12. Chorzów 14 3 1 10 414:449 7

13. Hodonín 15 2 0 13 332:456 4

14. Stupava 15 1 0 14 239:548 2

Ďalší program Dusla: 26. 1. o 18.00 h Šaľa - Dun. Streda, 29. 1. o 18.00 h Šaľa - Olomouc.