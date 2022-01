Plná hala, tréningy s legendou. Dracula Gym priniesol do Nitry thajský box

Bývalých profesionálnych futbalistov do nového nápadu posmelil aj ikonický Vladimír Moravčík.

Sedí vaše dieťa doma pri počítači? Alebo by sa aj vyšantilo vonku, no hľadá ten správny šport? Obzvlášť preto, že školy zanedbávajú telesnú výchovu?

Tak uvažujú certifikovaní tréneri Richard Stránský a Matej Dovičovič, bývalí brankári FC Nitra. Na otvárací tréning do ich novučičkého Dracula Gymu prišla plná hala, vzácny hosť Vladimír „Dracula“ Moravčík (11-násobný šampión sveta či kontinentu v thajskom boxe) zaúčal do tajov bojového športu, ktorý vychádza zo zdravých hodnôt, aj osemročné detváky.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Úplne v prvom rade nám ide o to, aby sa ľudia hýbali. Športujeme celý život a vieme, aké je to dôležité. Thajský box nie je žiadne bezhlavé mlátenie, pred zápasmi sa vzdáva hold súperovi a vzájomný rešpekt i vďaka dominujú aj po nich. Radi u nás vidíme aj najmenších, poskytujeme im všeobecnú pohybovú prípravu, všetko má svoju postupnosť, zápasy sú s chráničmi,“ vysvetľuje Richard Stránský, ktorý sa thajskému boxu venuje už roky, a to aj s licenciou kouča.

Richard Stránský (vľavo) a Matej Dovičovič (vpravo) s legendou thajského boxu, 11-násobným šampiónom sveta či kontinentu Vladimírom "Draculom" Moravčíkom. (zdroj: dg)

Dracula Gym sídli v srdci mesta v štýlových priestoroch na tržnici. Nesie meno práve Vladimíra „Draculu“ Moravčíka, ktorý duo najlepších kamarátov posmelil do myšlienky založiť v Nitre prvý športový klub thajského boxu. Na súkromných či skupinových tréningoch ho bude navštevovať raz mesačne. Stránský a Dovičovič k nemu do Banskej Bystrice týždeň čo týždeň jazdia po neoceniteľné rady.

Sami sa od rána do večera venujú ľuďom v novom klube a cítia sa v oveľa lepšej forme i psychickej pohode, než keď profesionálne hrali futbal. Účinkujú v amatérskej lige SMTA (Slovenská Muay Thai Asociácia), pokukujú po majstrovských tituloch a chcú vychovať šampiónov.

„Hlavne však chceme k tomuto krásnemu športu pritiahnuť deti, veď takmer dva roky nič nerobili. Prinášame niečo nové, v Nitre sme s thajským boxom prví, ceníme si veľký záujem ľudí,“ pridal Matej Dovičovič.