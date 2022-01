Nitre pomôže ďalší majster Slovenska

Basketbalisti spod Zobora vedú prvú ligu, ich rady posilnil Roman Vido.

Rodák z Handlovej hral sedem rokov basketbal za Nitru, vyštudoval tu aj SPU. Roman Vido si dres bývalého klubu obliekol v nedeľu po siedmich rokoch a prispel k víťazstvu lídra prvej ligy nad Žiarom nad Hronom. Po Milanovi Žiakovi a Jozefovi Vojtekovi je to už tretí navrátilec zo zlatej éry do Urbanovho tímu. S Nitrou v minulosti získal zlato (2009), celkovo 4 medaily a zahral si aj v európskom pohári.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako sa zrodilo, že ste sa v nedeľu ocitli v drese Nitry?

Bolo to neplánované. Cez víkend som bol v Nitre a chcel som si trošku zatrénovať, tak som zavolal trénerovi Urbanovi, či sa môžem ukázať na piatkovom tréningu. Tam sme sa dali do reči s trénerom a s Jozefom Mečiarom a dohodli sme sa, že prídem pomôcť aj v nedeľu.

S ktorými bývalými spoluhráčmi ste sa tu stretli? Aké spomienky máte na Nitru?

V našom tíme s 'Jopom' (Jozef Vojtek), 'Miňom' Žiakom, Adamom Dobrotkom a Michalom Valachom, z tímu Žiaru n/Hr. som hrával s Ondrom Haviarom a Robom Rozimom. Vždy si rád zahrám s bývalými spoluhráčmi. Za tých sedem rokov je tých spomienok veľa a rovnako som tu spoznal veľa skvelých ľudí. Halu SPU si pamätám ešte pred jej rekonštrukciou a spájam si s ňou titul, ktorý sme získali. Určite mám v pamäti všetky letné prípravy pod trénerom 'Mexom' Urbanom, ktorý nás nikdy nešetril. (úsmev)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok „Jopov“ nostalgický návrat na miesta bujarej mladosti Čítajte

Kde ste hrávali naposledy?

V nedeľu som odohral prvý súťažný zápas po takmer dvoch rokoch. Predtým som hral v Banskej Bystrici, no vo februári 2020 sa nám narodila druhá dcéra a všetok mimopracovný čas som venoval rodine. Potom to všetko skomplikovala pandémia. Teraz si chodím zatrénovať s chalanmi v B. Bystrici.

Aký bol váš prvý zápas za Nitru? Nečakali ste ľahší priebeh?

Vyhrali sme, a to je hlavné. Verím, že som aspoň trochu pomohol. Ja som sa necítil optimálne, no po takej dobe sa nemôžem čudovať, hlavne je cítiť tie kilečká navyše. V tretej tretine sme už mali pohodlný náskok, no pár chýb v útoku a ich tri trojky v rade ich vrátili späť do zápasu. Ale myslím si, že sme to mali na konci pod kontrolou.

Fungovali nejaké 'ťahy' zo spolupráce z minulosti s 'Miňom' či 'Jopom'?

To asi nie, no môžem povedať, že viem, čo sa dalo od nich očakávať. Obaja hrali na najvyššej úrovni a je to na ich hre cítiť.

Doma má babinec Roman Vido o pár dní oslávi 34 rokov. Žije v Banskej Bystrici s manželkou Elenkou, radosť im robia dcéry Hanka a Terezka. Pracuje pre spoločnosť, ktorá sa zaoberá veľkoobchodom s hutníckym materiálom.

Ako vnímate váš príchod do Nitry? Prišli ste pomôcť k postupu?

Ja som si rád zahral a rád si zahrám znova, ak bude treba, no mám aj rodinu, ktorá je pre mňa prioritou, tak uvidíme, ako to budem vedieť zosynchronizovať. Na ambície tímu sa treba spýtať niekoho iného, no myslím, že máme na to vyhrať prvú ligu.

Čo pre vás teraz znamená basketbal?

Voľnočasová aktivita na odreagovanie sa od bežného pracovno-rodičovského života. Síce by som mohol robiť hocičo iné, no pri basketbale viem, že keď vojdem do haly, je jedno na akej úrovni hrám, aj tak dám do toho všetko a užijem si to.