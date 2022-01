Rozhodlo posledných päť minút (+FOTO)

Hádzanárky Šale v dohrávke MOL ligy privítali Dunajskú Stredu.

Do Šale dnes pricestovali na dohrávku hádzanárky Dunajskej Stredy, ktoré nedávno v osemfinále Európskeho pohára žien vyradili švédsky Kristianstad. Regionálne derby si nenechali ujsť fanúšikovia oboch klubov a videli dramatický zápas do posledných minút. Menej skúsený tím Šale odolával až do konca klubu s oveľa väčším rozpočtom.

V prvom dejstve sa družstvá striedali vo vedení, ani jeden tím nemal väčší odstup ako dva góly. Po obrátke domáce stále sťahovali tesné manko. Z 19:22 vyrovnali na 22:22 a po zásahu Takáčovej to bolo v 55. minúte opäť zmierlivé - 26:26. V závere góly Juhos a R. Bízik rozhodli o vydretom víťazstve favorita.

HK Slovan Duslo Šaľa - HC DAC Dunajská Streda 26:28 (14:14)

DUSLO: Furgaláková, Voržáčková - Ščípová 7, Ušiaková 4, Pócsíková 3/2, Varjassiová 3, Takáčová 2, D. Vargová 2, Somogyi 2, Königová 1, Tulipánová 1, Matušincová 1, Ratvajská, Pálová, Zlatinská, Rácková.

DAC (najviac gólov): Juhos 10, R. Bízik 6, Élö 5/2, Némethová 4.

Rozhodovali Budzák, Záhradník, pok. hody: 2/2 - 3/2, vylúčené: 2:2, 350 divákov.

Peter Pčola, tréner Šale: