Očkovanie v Šali bude posledný januárový víkend prebiehať iba počas soboty

Vo Veči bez registrácie, v Šali s registráciou.

ŠAĽA. V posledný januárový víkend sa bude v Šali očkovať iba v sobotu 29. januára, v nedeľu nie.

V Kultúrnom dome vo Veči bez registrácie, v Poliklinike NSK s registráciou s tým, že neevidovaných záujemcov zaočkujú iba na základe svojich kapacít.

Vo Veči sa bude od od 8.00 do 18.00 hod. s prestávkou od 12.00 do 13.00 hod. podávať vakcína Pfizer bez registrácie.

Personál vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Poliklinike NSK v Šali bude od 8.00 do 9. 30 hod. očkovať vakcínou Janssen, od 9.45 do 11.30 hod. vakcínou Pfizer a od 12.15 do 15.00 hod. vakcínou Moderna.

Uprednostnení budú registrovaní pacienti, neregistrovaných zaočkujú v rámci svojich kapacít.