Volejbalistky znova nehrajú. Finále pohára sa blíži

Tretí zápas po sebe majú Nitrianky odložený pre zdravotné dôvody na strane súperiek.

Najskôr v lige Slávia EU (22. 1.), Brusno (29. 1.) a medzitým Trnava v pohári (26. 1.) nenastúpili (resp. nenastúpia) proti volejbalistkám UKF Nitra. Líderky súťaže tak už dva týždne len trénujú a nemajú proti komu hrať. Všetky tri zápasy boli odložené pre výskyt koronavírusu v tíme súpera.

Zaujímalo nás, či omikron neúraduje aj v nitrianskej kabíne. „Nie, my sa držíme. Naposledy mali u nás covid dve Brazílčanky, a to medzi sviatkami koncom decembra,“ rozhovoril sa tréner František Bočkay. „Vtedy sme žiadali o posunutie zápasu na Slávii o štyri dni, ale nebolo nám vyhovené,“ podotkol. Aj bez nahrávačky Galvao a blokárky Vanessy tím UKF jasne uspel na bratislavskej palubovke (0:3) a dostal sa do čela ligy.

Slovenská volejbalová federácia má prijatý určitý „covid protokol“. Každý klub má stanovenú užšiu 14-člennú súpisku a ak z nej vypadne 7 hráčok, družstvo môže odložiť zápas.

Zaujímalo nás, či Nitrianky vedia, koľko hráčok chýbalo ich súperkám, keď ich žiadosti o odloženie boli schválené. „To my nevieme, kontroluje to riadiaca zložka federácie a my k tomu nemáme bližšie informácie,“ stroho odvetil kouč Nitry.

Jeho tím bol na začiatku roka dobre rozbehnutý, ale na ďalší majstrovský zápas musí čakať. „Cítili sme sa v dobrej pohode. Máme nejaký tréningový cyklus a určite nám neprospieva na pohode, keď sa dozvieme deň či dva pred zápasom, že nehráme. Nie sme z toho nadšení, keď veci nejdú podľa plánu, ale, žiaľ, museli sme s tým rátať,“ pokračuje Bočkay.

Družstvo Volley projectu, vrátane realizačného tímu, je kompletne zaočkované. „Všetci v tíme sa snažíme, aby sa nám vírus vyhýbal a dúfam, že sa nám to bude dariť,“ dodal.

V prvom februárovom týždni možno Nitrianky nastúpia v stredu na odvetu štvrťfinále Slovenského pohára v Trnave (prvý duel vyhrala UKF 3:0). Ak by Trnavčanky nemohli hrať, zrejme súťažná komisia zápas skontumuje, lebo už cez víkend (5.-6. 2.) sa bude hrať v Komárne finálový turnaj o Slovenský pohár (mužov i žien). V ňom majú zverenky Františka Bočkaya určite najvyššie ciele.