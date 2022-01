Falošný policajt oznámi nehodu, seniorov posiela do banky. Ďalšia obeť prišla o tisíce eur

Manželský pár z dediny pri Nitre mal šťastie. Cestou do banky si všimol, že synovo auto je zaparkované pred jeho domom.

Šéfredaktor - MY Nitra

NITRA. Dôchodkyňa z Nitry prišla o tisíce eur, naletela podvodníkovi. O niekoľko hodín neskôr sa rovnaký príbeh odohral v neďalekých Mojmírovciach. Tam však manželský pár v poslednej chvíli zistil, že ide o podvod.

V oboch prípadoch sa to začalo telefonátom a tvrdením, že syn pri nehode zranil dieťa. Rovnaké scenáre použili páchatelia už v minulosti, napriek tomu sa im stále darí.

„To bol ako filmový scenár, to nemalo chybu,“ povedala pani Anna (80) z Nitry, ktorá takto prišla o peniaze vlani. Partia páchateľov ju pripravila o 13 700 eur, ich časť vyhodila z balkóna.

Aj aktuálny prípad seniorky (77) z Nitry odštartoval telefonát. Neznámy muž tvrdil, že je policajt. Povedal, že jej syn havaroval a pri nehode sa zranilo malé dieťa.

„Absolvovala okolo siedmej hodiny večer cestu taxíkom, ktorý jej privolal podvodník, do pobočky banky a naspäť domov. Následne z okna bytu po telefonickej dohode vyhodila balíček so 6000 eurami a druhý so všetkými svojimi šperkami,“ informuje polícia na sociálnej sieti.

Telefón v ten istý deň zazvonil aj v Mojmírovciach. Zdvihol 81-ročný domáci, ktorý sa dozvedel, že jeho syn mal byť účastníkom nehody, pri ktorej sa zranilo dieťa.

„Mimosúdne vyrovnanie treba údajne riešiť hneď a je potrebné poslať 10 000 eur,“ informuje polícia.