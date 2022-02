Jediné istoty na svete sú smiech a dane. Komédia amerických autorov sa predstavila v Nitre

Prvýkrát bláznivú komédiu uviedli v Amerike v roku 1979.

NITRA. Neodvratnou súčasťou života snáď každého dospelého človeka je okrem iných povinností platenie daní.

Heslom „Jediné istoty na tomto svete sú smiech a dane...“ sa riadili aj tvorcovia novej komédie Divadla Andreja Bagara v Nitre s názvom Láska, sex a dane, ktorú po groteske Nádej zomiera posledná uviedlo už ako druhú premiéru v priebehu januára.

Diváci sa ocitnú v byte, kde v podnájme býva mladý muzikant Jon spolu s kamarátom Lesliem. Už pred rokmi Jon v snahe ušetriť nejaké peniaze prišiel na to, ako využívať značné daňové úľavy. A to nie práve legálnou cestou. Lenže lož má krátke nohy a zrazu hrozí, že malý podvod odhalí daňový kontrolór. Táto situácia nielenže dostane Jona a jeho blízkych do spleti vzťahových nedorozumení, ale odhalí aj pikantné tajomstvá.

O daňových podvodoch

