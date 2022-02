Pred zápasom poprosí Boha. Namiesto zábavy navyše trénuje

Ďalej sa dozviete aj toto:

* či sa mu niekedy nechcelo ísť na tréning * či mal niekedy od rodičov zákaz hokeja * aký je život na internáte * či sa už v zápase pobil * čo robí navyše okrem bežných tréningov a prečo * ako veľmi mu otec "kecá" do hokeja * z desiatich nájazdov 2 na 1 koľkokrát prihrá * koľko rôznych riešení má nacvičených pri nájazdoch * keby mal tú moc, čo by si zobral od niektorých hráčov Nitry * či ešte rastie do výšky a či sa už holí * aké sú jeho životné priority a či má priateľku * za aký tím hráva NHL-ku na počítači * či chodí večer do mesta a či pije alkohol * prečo neberie školu ako nutné zlo * čo ho robí šťastným * aký má rituál pred zápasom a ako objasnil svoj vzťah k Bohu.

* a oveľa viac - Adam odpovedá spolu na 37 otázok.