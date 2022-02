Sviečky na torte sfúkol na sústredení (+VIDEO)

Nitriansky odchovanec bude patriť k najskúsenejším hráčom u nového zamestnávateľa.

Prídu Slovák, Francúz, Brazílčan a Američan na letisko a všetci majú rovnaké oblečenie.

Nie, to nie je vtip, ale pohľad na zlomok kádra futbalového tímu z amerického San Jose, ktorého najnovším členom je Ján Greguš.

Z mrazivej Minnesoty sa presunul do Kalifornie, kde sú januárové teploty v priemere o 20 stupňov vyššie. Nitran zostáva za Atlantikom, už štvrtú sezónu bude hrať futbal v Major League Soccer, ktorá každým rokom rastie na kvalite aj na sledovanosti.

Pri našej debate sme ho však nezastihli v San Jose, ale v letovisku Santa Barbara. „Sme tu na dvojtýždňovom sústredení, ktoré sa práve končí. Taká klasika: každý deň dvojfázové tréningy, k tomu dva prípravné zápasy. Sú to ťažké týždne, kedy sa naberá kondička. Je tu krásne prostredie, ale väčšinu dňa trávime na ihrisku,“ boli prvé slová odchovanca FC Nitra, ktorý sa v mladom veku vydal do sveta. Pochodil Česko, Anglicko i Dánsko, má titul s FC Kodaň, s reprezentáciou bol aj na Eure.

Tím Minnesota United FC po troch rokoch Greguš vymenil za San Jose Earthquakes. V jeho živote však táto zmena nie je žiadnym zemetrasením. „Zmluvu mám na túto sezónu, plus možnú opciu. Uvidíme, kde budem o rok, teraz sa sústredím na prítomnosť. Klimatické podmienky v San Jose sú určite lepšie než v Minnesote, hlavne v prvých mesiacoch roka,“ zdôrazňuje skúsený, obojsmerný stredný záložník. V minulej sezóne mesiac pauzoval pre zranenie, teraz sa však cíti výborne.

Greguša si do tímu vyhliadol argentínsky tréner Matias Almeyda. „Určite je fajn, keď vám priamo kouč volá s tým, že má o vás záujem. Nikto však miesto v základe nemá sľúbené, a tak by to malo byť. Je na mne, aby som dokázal, že tam patrím. Musím povedať, že každý tu maká na sto percent a nikto sa nevyvyšuje nad nikoho,“ hovorí Nitran s nadhľadom. Na drese bude mať 17-ku, opustil tak predošlé číslo 8.

Vianočné sviatky a Silvestra strávil na Slovensku s rodinou. Po januárovom príchode k novému zamestnávateľovi sa už má kde zložiť. „Bývanie a všetky veci okolo už mám vyriešené. Bývam v San Jose, všetko mám pomerne blízko. Keď sa vrátime a bude viac času, mám v pláne niekedy pozrieť miestny hokejový tím Sharks, ale nebudem to mať ďaleko ani na basketbalových Warriors do San Francisca. NBA aj NHL som mal poruke aj v Minnesote. Prišiel som však sem v prvom rade s tým, aby som hral futbal. Či vlastne soccer,“ vraví s úsmevom Ján Greguš.

Pred 20 rokmi si San Jose Earthquakes pripísali dva triumfy v MLS, vlani sa však nedostali ani do play-off, a to bude ich primárny cieľ pre ročník 2022.

Prijímal gratulácie Z nových hráčov pre rok 2022 by ste v San Jose zostavili aj celú jedenástku. V 28-člennom kádri je iba štvrtina futbalistov, ktorí majú len pas USA. Európu zastupujú okrem Greguša Poliak, Angličan, Švéd a Francúz. Najviac legionárov v tíme je z Mexika. Nitran je druhým najstarším hráčom a 31. narodeniny oslavoval práve v Santa Barbare. „V podstate od 17 rokov vždy trávim narodeniny niekde na sústredení s tímom. Teraz ma chalani prekvapili tortou na večeri, ale nie do tváre (úsmev), a každý mi gratuloval,“ prezradil Jano.

