Červeňovci sa dočkali (+FOTO)

Dlhé čakanie na veľkú volejbalovú trofej pre Nitru sa skončilo.

Ženský volejbal v Nitre leží už dlhé roky na pleciach bratov Milana a Ľuboša Červeňovcov. Ľuboš začínal ako tréner v roku 1992, to je už 30 rokov dozadu! „V roku 2007 som ukecal Milana, aby mi pomohol. Vtedy ženy UKF neboli ani v extralige. Odvtedy to ťaháme spolu,“ prezradil Ľuboš počas oslavnej večere po návrate z Komárna.

Zisk Slovenského pohára (vo finále proti majstrovskej Slávii EU 3:0) sa zapíše zlatými písmenami do histórie klubu. „Pocity sú fantastické. Dievčatá podali vo finále vynikajúci výkon, jeden z najlepších v sezóne. Bol to kolektívny výkon, podporený perfektnou prácou realizačného tímu,“ pokračuje Ľuboš.

Svojim dievčatám Červeňovci verili, ale nešli do finále veľkohubo.

Keby sa Nitriankam podarilo získať aj extraligový titul, to by bol ďalší historický moment. „Tento pohárový triumf nám posilní sebadôveru, vieru v naše schopnosti. Verím, že potešil aj našich sponzorov. Ak sa pýtate na double, my zostávame skromní, pracovití a pokorní. Máme najvyššie ciele, ale musíme naďalej pracovať tak ako doteraz, ale ešte pridať,“ dodal v mene vedenia klubu Ľuboš Červeň. Bratská dvojica už druhú sezónu spolupracuje aj s Pavlom Zámečníkom (viceprezident klubu).

Zlatému kolektívu gratulujeme aj MY!

Servis z finále (zdroj: svf.sk)

Niké Slovenský ženy – finále – nedeľa:

Volley project UKF Nitra – VK Slávia EU Bratislava 3:0 (14, 20, 16)

Rozhodovali Královič a Juráček, 100 divákov.

UKF: Bodnárová 6, Silva 12, Krajčírová 7, Hudecová 24, Godoi 3, Galvao 2, liberka Španková (Laučíková 1). Tréneri F. Bočkay, P. Bernáth.

Hráčka zápasu: Romana Hudecová (UKF Nitra)

František Bočkay, tréner UKF: „Som nadšený! Sme maximálne šťastní, že sme získali túto trofej. Pre Nitru a vedenie nášho klubu je to veľká vec. Taktické pokyny sme naplnili do poslednej bodky a hrali veľmi koncentrovane. Prvý cieľ v sezóne sme splnili a teraz sa môžeme sústrediť na domácu ligu.“