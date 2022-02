V Šali chcú oživiť ďalšie sídlisko. Stálo by to peknú kôpku peňazí

S podobným projektom už má samospráva skúsenosť.

ŠAĽA. Šalianska samospráva má ambíciu oživiť zo zdrojov Európskej únie ďalšie z miestnych sídlisk.

Na zasadnutí začiatkom februára už mestskí poslanci schválili žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Revitalizácia vnútrobloku sídliska Vlčanská-Budovateľská“. (koordinačný výkres stavby)

Vynovené ihrisko a bežecká dráha

Cieľom je „zveľadenie priestoru, zvýšenie jeho estetických a kultúrno-spoločenských hodnôt". Dosiahnuť sa to má obnovou priestoru pre odpočinok a relax.

Ak mesto uspeje, na súčasnej betónovej ploche pribudnú basketbalové koše. Naokolo by vznikla interaktívna bežecká dráha pre menších.

Vďaka podobnému projektu už mesto v roku 2019 oživilo prostredie v mestskej časti Veča, konkrétne ihriská na Slnečnej i Cintorínskej ulici. Vysadili aj niekoľko kríkov a stromov.

Obnova by sa dotkla aj miestnej zelene, mestského a parkového vybavenia, ako aj chodníka a trasy pre peších. Renováciou by prešlo aj existujúce detské ihrisko, ktoré by obohatili nové prvky. Vynovili by aj stĺpy verejného osvetlenia.

Oživenie artézskej studne