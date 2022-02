Solúnski bratia, misia ViOn: Vychvaľujú Benkovského i ľudí v klube

Neofytidis a Kyziridis v dvojrozhovore, ktorý vám vyčarí úsmev na tvári.

Jeden o loptu drie ako divý, druhý s ňou robí divy. Doma sa v bitkách ročníka 2000 pretekali ako solúnski rivali. Dnes – tisíc kilometrov od domova – sú skôr ako solúnski bratia. A chcú pri Žitave zvestovať futbal, akým na jar bezpečne zachránia ligu.

GEORGIOS NEOFYTIDIS , exkapitán Olympiakosu v mládežníckej Lige majstrov proti Bayernu, je po dvoch rokoch v Michalovciach konečne tam, kde chcel – v Zlatých Moravciach, kde ho uvítal starý kamarát, miestny najlepší hráč ALEXANDROS KYZIRIDIS.

Prvých dvoch Grékov na ViOne sme spoznávali v polhodinovej priateľskej debate.

Najprv rivali

Poznáte sa asi 13 rokov. Takže ste proti sebe veľa hrávali?

KYZI: Hrali sme za rovnaké mesto, keďže ja som sa v dvanástich presťahoval zo Skydry do Solúna. Neo hral za Aris, ja za PAOK. A to bývalo najlepšie derby!

NEO: Áno, mestská rivalita. Obzvlášť od dvanástich do sedemnástich-osemnástich sme proti sebe hrávali minimálne dvakrát za rok.

Takže ste neboli kamaráti.

KYZI: Iba na 90 minút (smiech).

NEO: Poznali sme sa, ale mimo ihriska sme sa priveľmi nestretávali.

Kto bol lepší futbalista?

NEO: Ťažko povedať, lebo vždy sme boli odlišné typy futbalistov. Ja celú kariéru hrám v strede poľa, ale Kyzi nie.

KYZI: Presne tak. Ja som hral osmičku, potom desiatku, napokon veľa rokov útočníka. Chcem však povedať, že môj PAOK bol vždy lepší než Neov Aris (úsmev).

Georgios Neofytidis (v hornom rade prvý sprava) ako kapitán Olympiakosu Pireus v zápase mládežníckej Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov. (zdroj: archív (gn))

Vážne?

NEO: Áno, s Arisom sme proti PAOK-u vyhrali asi len tri z dvadsiatich zápasov...

KYZI: Mali sme výborný tím. Mal som navyše výborný vzťah s trénerom. Mimochodom, chcel, aby Neo prišiel do PAOK-u. On sa rozhodol pre Olympiakos.

Prečo?

NEO: Ponuka Olympiakosu sa mi páčila viac. Chcel som ísť do Atén.

V zápasoch Olympiakosu a PAOK-u však asi už neboli také veľké rozdiely...

KYZI: Počkať – vo finále ligy do 15 rokov sme predsa Olympiakos porazili. Neo vtedy hral, ja sedel na lavičke. Ale liga bola moja (úsmev).

Čiže ktorý klub je lepší?

NEO: Olympiakos. A to zďaleka. Už dlhé roky.

KYZI: Ale akadémiou určite nie. Tím PAOK-u do 20 rokov vyhral ligu už päťkrát po sebe. Tak to je, kamarát...

Stále fandíte Olympiakosu, respektíve PAOK-u?

NEO: Občas si zapnem zápas, ale nepovedal by som to tak.

KYZI: Ani ja. Ja fandím Messimu. Keď hral v Barcelone, fandil som Barcelone. Keďže je v Paríži, fandím Parížu (úsmev).

Alexandros Kyziridis (vpravo) prvé seniorské minútky pred príchodom do Zlatých Moraviec odohral v gréckom Olympiakose Volos. (zdroj: archív (ak))

Bitka so slovenčinou

Neo je na Slovensku dva roky, Kyzi rok a pol. Kto z vás vie lepšie po slovensky?

KYZI: Určite Neo! Vie rozprávať a rozumie. Pre mňa je to stále náročné.

Čiže, Neo, čo vieš sám od seba povedať?

(„Všetko, všetko,“ ozve sa v pozadí okoloidúci tréner Benkovský)

NEO: Poznám pár základných slov a trochu rozumiem. Stále je pre mňa náročné začať bežnú konverzáciu, ale na ihrisku nie je také ťažké pochopiť, čo ti spoluhráči hovoria.

Dá sa v Zlatých Moravciach „prežiť“ aj bez slovenčiny?

KYZI: Záleží na situácii. V najbližšom obchode pri štadióne po anglicky nehovorí absolútne nikto.

NEO: Veru, na Slovensku sa hovorí po anglicky iba v Bratislave.

A v šatni to s angličtinou ide?

KYZI: Ako s kým. Kto hovorí po anglicky, s tým mám dobrý vzťah a vieme sa rozprávať veľa. Kto nehovorí vôbec – takých je maximálne päť – nuž, s takým si poviem len ahoj a ako sa máš (smiech). Napríklad tréner má výbornú angličtinu.

Georgios Neofytidis (s loptou) stihol posledné dva prípravné zápasy FC ViOn a prezentoval sa dobrými výkonmi v strede poľa. (zdroj: Jozef Bedej)

A kto ju má z hráčov najlepšiu?

KYZI: Neo. Určite.

NEO: Je to tak. Moja sestra učí angličtinu a aj ja som ju študoval odmala. Ešte trochu rozumiem španielčine.

Potrápim vás - vymenujte dvadsať slovenských slovíčok. Dokopy.

KYZI: Chrbát.

NEO: Pravá, ľavá, dopredu, dozadu, nábeh.

KYZI: Ako sa voláš, ako sa máš, dobre a ty? Jedna, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať (smiech) Čo iné...

Najlepšie tréningy

Poďme k futbalu. Ako skončí ViOn v sezóne?

KYZI: Verím tomuto tímu, trénerovi a všetkým na ViOne. Dúfam v siedme miesto. Navyše teraz prišli veľmi dobrí noví hráči – Neo, Jibril a Horák. Určite nám pomôžu. Veď Horák skóroval v takmer každom prípravnom zápase, istotne môže byť náš strelec. Má dobrý vzťah s bránkou (úsmev).

NEO: Najdôležitejšie bude zachrániť ligu. Myslím si však, že môžeme skončiť vyššie než Michalovce, odkiaľ som sem prišiel.

KYZI: Neo, veď povedz pravdu. Ktorý tréner má lepšie tréningy?

NEO: Som tu dva týždne a môžem povedať, že tréningy si užívam. Vždy mám po nich pocit, že pracujeme tvrdo.

S kým sa vám tu hrá najlepšie?

KYZI: Neo prišiel iba teraz, tak za mňa poviem, že s „Čonym“ (Čonka). Keď hrám s ním, som veľmi šťastný. Rozumie futbalu, je rýchly, dobrý s loptou. Keď ju stratím ja alebo on, hneď sa ju snaží naspäť vybojovať.

NEO: Za ten krátky čas som si všimol, že „Tóno“ (Sloboda) je dobrý hráč. Je to typ futbalistu, akého potrebujem mať vedľa seba v strede poľa. Ja som viac defenzívny hráč, šestka, on skôr osmička. Viem veci, ktoré nevie on, on zas veci, ktoré neviem ja.

Alexandros Kyziridis je najlepším futbalistom Zlatých Moraviec, na jeseň strelil štyri góly a na dva prihral. (zdroj: Jozef Bedej)

Túžil prísť na ViOn

Ako sa vlastne zbehol Neov príchod? V hlavnej role s Kyzim?

NEO: ViOn mal o mňa záujem už v lete. Ešte to však nebolo možné, mal som zmluvu. Tiež som chcel pracovať s trénerom Benkovským. Veľmi som sem túžil prísť. Kyzi mi o klube povedal samé dobré veci. Rozprával mi o hoteli, celej „báze“, dennej rutine. O dobrých tréningoch.

Prečo si v Michalovciach priveľmi nevynikal? Je pravda, že ak necítiš pevné miesto v zostave, psychicky ti to nepomáha?

NEO: Myslím si, že je normálne, ak hráč v istom momente nie je úplne šťastný v klube, kde práve hrá. Pár dni pred zimnou prestávkou som si povedal, že chcem zmenu. A na ViOne sa mi zatiaľ veľmi páči.

Predĺžiť? Jasné!

Kyzi, vravel si, že keď cítiš podporu blízkych, hráš ešte lepšie. Na jeseň tu bola s tebou priateľka a hral si výborne. Teraz máš konečne aj parťáka v rodnom jazyku. Takže na jar to bude tvoja najlepšia verzia?

KYZI: Priateľka prišla v októbri. Dva-tri dni predtým, než som dal prvý gól – proti Seredi. Okrem nej tu mám aj Nea. Čiže áno, verím, že to bude moja najlepšia polovička sezóny.

Predĺžil si kontrakt do konca budúcej sezóny 2022/23. Bolo to ťažké rozhodnutie?

KYZI: Nie, veľmi ľahké. Mám veľmi dobrý vzťah s každým na ViOne. Asi 25. novembra mi vedenie navrhlo predĺženie zmluvy a hneď som bol za. Teraz sa už naplno sústredím na jar.

Stále ich stretnete spolu - Kyzi (vľavo) a Neo. (zdroj: Jozef Bedej)

Ako doma

Ako sa vám páči v Zlatých Moravciach ako v meste?

NEO: (smiech) Ako to povedať... Je to odtiaľto bližšie do Bratislavy a Viedne než z Michaloviec. Najkrajšie mestá sú Solún a Atény.

KYZI: A pre mňa je to iba Solún.

Čo máte na ViOne najradšej?

KYZI: Spoluhráčov, trénerov a všetkých, ktorí sa o tím starajú. Cítim sa tu ako doma.

NEO: Som tu iba krátko, preto poviem, že „Žemba“ (PR manažér Žember). To, ako sa smeje, je neuveriteľné (smiech).

KYZI: Presne tak, „Žembo“ je výborný chlap. Takisto Vlado (technický riaditeľ Červený ml.) – jeden z najlepších.