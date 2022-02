Po konflikte v ambulancii muža odsúdili. Lekárka mala strach o život, on vyhrážanie popiera

Konflikt nasledoval po tom, ako sa Jozef dozvedel, že má platiť. Doktorke povedal, že bol dvanásťkrát trestaný, trvá však na tom, že sa jej nevyhrážal.

Jozef je s rozsudkom nespokojný, no nenapadol ho. (Zdroj: mh)

NITRA. Z polikliniky ho zobrali do policajnej cely a odtiaľ na súd. Jozefa odsúdili na 90 dní verejnoprospešných prác. Dôvodom bolo jeho správanie v ambulancii.

V rozsudku sa píše, že v lekárke vzbudil obavy o život a zdravie. Jozefa v superrýchlom konaní uznali vinným z prečinu nebezpečného vyhrážania.

On tvrdí, že to všetko nafúkli. Priznáva, že lekárke povedal, že bol dvanásťkrát trestaný, no trvá na tom, že sa nevyhrážal.

Odpor proti trestnému rozkazu nepodal, rozsudok je teda právoplatný.

Lekárka ani zdravotná sestra sa k incidentu nechcú pre médiá vyjadrovať. Vypovedali na polícii.

Nahneval ho poplatok

Jozef prišiel začiatkom februára na ušné vyšetrenie. Potreboval do práce potvrdenie, aby mohol robiť na vysokozdvižnom vozíku. Keď sa dozvedel, že poplatok je 20 eur, bol nahnevaný.

„Vulgárne nadával, že sú nenažratí, odmietal opustiť ambulanciu,“ píše sa v rozsudku.