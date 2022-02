Za oponou PFA: päťsto zápasov, dvetisíc tréningov, skvelý dorast a jasné jarné ciele

V tíme U19 máme možno až desať veľkých talentov, tvrdí šéf Požitavskej futbalovej akadémie Jozef Novota.

Už trinásť rokov – toľko je na scéne Požitavská futbalová akadémia, silný hráč v regióne. Dieťa Zlatých Moraviec a Vrábeľ stále rastie vďaka ochrannej ruke FC ViOn i oboch mestských samospráv.

Po siedmich ihriskách (bodlo by aj viac) behá okolo tristopäťdesiat mládežníkov združených do dvadsiatich družstiev. Prvé jarné zápasy štartujú už koncom februára, za sezónu ich narátate približne päťsto. A tréningov? Okolo dvetisíc!

Až päť dorastencov v áčku

Výkladnou skriňou sú dorastenci. Starší U19 pod vedením Romana Jakubičku vedú II. ligu o štyri body (skóre 44:14), mladší U17 s trénerom Róbertom Bosákom zimujú o tri body druhí (skóre 29:7).

„V každom ročníku máme priemerne dva-tri talenty, ale starší dorast je výnimkou – má až osem-desať veľmi talentovaných hráčov. Celá ‚devätnástka‘ sa vyprofilovala na veľmi kvalitný tím. Pred sezónou sa vrátili Šútor, Kasan a Rák, prišiel Kain, vypomáhal Švec (ak bude priestor, rád pomôže aj na jar, pozn. red.) a doplnením o domácich hráčov sa pod zodpovednými a pracovitými trénermi dostavilo jesenné prvé miesto,“ rozprával Jozef Novota, športový riaditeľ Požitavskej futbalovej akadémie.

Dorastenci za sebou v oboch tabuľkách nechali tímy z až deviatich väčších miest! Tím U19 navyše v zime posilnili Pištek (Slovan) i Polák (Nitra). Šmrnc má aj sedemtýždňová príprava – až tridsaťjeden tréningov, iba osem dní voľna a až desať prípravných zápasov, zväčša proti seniorom.

„Našli sme ideálnu partiu trénerov a ľudí starajúcich sa o dorast, je ich dokopy až sedem a funguje to super. Všetci ťahajú za jeden povraz, sú maximálne súdržní. Ťažíme z konsenzu odbornej kvalifikácie a ľudského prístupu. Ďalší faktor je, že päť hráčov sa pripravuje v áčku (Richter, Belmenen, Rák, Šútor, Kasan, nakukli i Kain, Gálik a Drienovský, pozn. red.). S trénerom Benkovským a celým realizačným tímom sa spolupracuje veľmi dobre. Hráči trénujú vo väčších objemoch, a to prináša svoje ovocie. Podmienky na tréningový proces sme sa snažili posunúť na najväčšiu možnú úroveň,“ prezradil Novota.

Starší dorastenci FC ViOn začnú jarnú časť druhej ligy 6. marca proti Púchovu. (zdroj: Eva Homolová)

V hre štatút akadémie

K postupu tímu U19 smeruje aj najväčšia méta – prvoligovou príslušnosťou by PFA získala aj štatút akadémie, a teda väčšiu podporu od Slovenského futbalového zväzu. Odfukovať by si ale nemohla.

„Bolo by to na prospech celej PFA, ale museli by sme vynaložiť ešte väčšie úsilie, keďže cieľom by bolo štatút akadémie udržať dlhšie ako na jeden rok. Vyššie príjmy i vyššie náklady by znamenali, že by sme fungovali v podstate rovnako, ibaže rozpočet pre mládež by sa navýšil. Museli by sme zohnať aj ďalšie prostriedky. Veľká časť by šla na platy trénerov. Vznikol by priestor pre viac profesionálnych koučov, kvalita tréningového procesu by určite stúpla. Veľa talentov nám každoročne odchádza už v kategóriách U13, U14 a U15, hlavným argumentom je, že chcú hrať prvú dorasteneckú ligu. Keby sme do nej postúpili, zabránili by sme mnohým odchodom – v tom vidím najväčší prínos. V hlave mám aj presnú stratégiu napredovania so štatútom akadémie, ale nechcem predbiehať,“ rozprával šéf mládežníckeho kolosu.

Čelní predstavitelia Požitavskej futbalovej akadémie - vľavo riaditeľ Michal Zölder st., vpravo športový riaditeľ Jozef Novota. (zdroj: Eva Homolová)

Správna cesta

Nie je to ale iba o najstarších suverénoch, PFA má zadefinované ciele aj s mladšími – u žiakov dbať na čo na najmenší odliv talentov, dopĺňať kategórie U7, U8 a U9 i WU15, venovať sa prechodu z WU19 do tímu žien a vrábeľskú sekciu zase zaujíma stabilizácia početnosti a práca na kvalite. Herný štýl mládežníkov popritom kopíruje áčko – v útoku sa opiera o rozostavenie 4-3-3, v obrane o 4-1-4-1 či 4-2-3-1.

„Zlepšovať sa dá vždy a všetko. Naša spádová oblasť nie je ideálna, ťažko sa porovnávať s väčšími mestami. Chceme združovať približne tristopäťdesiat detí z celého regiónu, byť konkurencieschopní na každej úrovni a finančne zabezpečovať všetky potreby chodu PFA. Máme isté mantinely, ale sme tu dobrovoľne. Ľudia sa naučili pracovať najlepšie, ako vedia. Nie vždy je všetko o peniazoch – spolupracujeme s kopec nadšencami, ktorí to robia zadarmo a s láskou ku klubu. Pre mňa osobne je to správna cesta a určite ma napĺňa. Obzvlášť v tejto dobe je nutné, aby deti športovali a boli zdravé,“ zakončil Jozef Novota, ktorý Požitavskej futbalovej akadémii velí od roku 2016.

Kto vedie mlaď v PFA ViOn Športový riaditeľ: Jozef Novota Riaditeľ akadémie: Michal Zölder st. U19: Roman Jakubička U18: Ján Barát U17: Róbert Bosák Asistent pri doraste: Pavol Danko Vedúci mužstva pri doraste: Jozef Jamrich U15: Pavel Medveď U14: Jaroslav Psota Asistent U15, U14: Marcel Petrík U13: Milan Lenický, asistent Michal Bernát U12: Patrik Súlovský, asistent Matúš Gálik U11: Miroslav Broniš, asistent Sebastián Homola U10: Pavol Frajka, asistent Miroslav Zapalač U9: Tomáš Londák, asistent Tomáš Zölder U8: Martin Chren U7: Denis Duga U6: Tomáš Zölder Tréner brankárov: Patrik Lukáč Ženy: Tomáš Kéry Juniorky: Tomáš Kéry Žiačky: Lucia Blašková Koordinátor pre Vráble: Vincent Debnár U15 Vráble: Peter Mjuller U13 Vráble: Mário Mjuller U11 Vráble: Michal Strhák, asistent Michal Kováč U9 Vráble: Dávid Hamar U8 Vráble: Marián Novotný U7 Vráble: Juraj Pichňa Zdravotný dozor pri doraste: Zuzana Janeková Zdravotný dozor pri žiakoch a dievčatách: Edita Grzybová, Janette Krajčiová, Katarína Hladíková Hlavný usporiadateľ: Vladimír Martinec