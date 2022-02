Zlatý bod pre ViOn po krutej červenej. Ako hrali traja debutanti?

Zlaté Moravce proti Liptákom ratoval Kira.

Bežný faul. Koľko takých je v zápase! Grécky novic Neofytidis (celkovo nehral svoj najlepší zápas) na polovici ihriska stúpil na nohu Gerátovi a čo sa stalo? Najlepší slovenský rozhodca Kružliak na údiv ťahal druhú žltú kartu – červenú. A v 68. minúte ovplyvnil šesťbodový zápas desiateho s jedenástym.

Buďme ale presní – ViOn vtedy nepôsobil dobre. Liptovskému Mikulášu dovolil až šesť „horľavých“ situácií. Všetko hasil Kira, niečo zbytočne vyrazil, ale do sveta mu ide štvrtá nula. Lámať sa to pred jeho bránou začalo v 15. sekunde druhého polčasu – dobre hrajúci Pintér zle dostúpil a okamžite ukazoval, že musí do šatne.

