Futbalový stredovek, „boss“ klubu sa zmocnil účtu akadémie

Áčko je bez posíl a výplaty trénerov mládeže ohrozené.

„Za toto už zaplatíš,“ píplo cez týždeň v istej mobilnej schránke (omylne nesprávnej), keď krajinu obehla správa, že klub odpájajú od elektriny, čo sa napokon v hodine dvanástej zažehnalo.

Vyhrážanie, ktoré by malo zaujímať aj príslušné orgány? Určite áno. Dôkazov – vulgárno-výhražných esemesiek a iných materiálov – je kopec. Ticho ich tolerujeme. Rezignovane. Vidiac skazu páchanú na slávnej značke, ktorú zlopáni ťahajú ku dnu. Ničia to, čo sa desaťročia od srdca budovalo.

AJ TOTO SA DOZVIETE Čo vieme o aktivite "bossa" na účte akadémie

Čo to môže znamenať

Aký muž v reakcii skončil

Aký štrajk sa riešil v klube

Koľko zákazov prestupov má klub na FIFA

Ako klub zmenil termíny jarných zápasov a prečo

Aký nový hráč trénuje s áčkom

Článok pokračuje pod video reklamou

Ide Pešek okolo, nedívaj sa na neho, kto sa naňho kukne, toho Pešek buchne. Tak to chodí v niekdajšej bašte v roku 2022. Ak nezmení štýl fungovania, užíva si posledné mesiace existencie i nájomnej zmluvy od samosprávy. Od leta by ju klubu predĺžil iba šialenec. Ak sa klub teda vôbec dožije leta. Alebo sa nová sezóna oblečie do úplne iných šiat.