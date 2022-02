Ďubek je stále mozog tímu, tvrdí Kéry

Teší ho návrat Pintéra a špeciálne aj dôvera pre Horáka.

Zápas čo zápas ho vidno v čestnej lóži ViOn Arény. Poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a vicežupana MARIÁNA KÉRYHO spája s najlepším klubom v kraji nielen dlhoročná priazeň, ale i priateľstvo s jeho šéfom Viliamom Ondrejkom. Prizvali sme si ho do názorovej debaty o zlatomoravskom futbale.

ViOn rozšíril káder a v príprave vyhrával. Aké máte dojmy z blížiacej sa jari?

Snáď zlomíme, že jar mávame vždy horšiu než jeseň. Posily sa v príprave ujali, verím, že si formu vezmú aj do ligy. A naplnia očakávania. Jar bude náročná, ale poslední určite neskončíme. Vypadnutie si nepripúšťam – bol by to veľmi veľký krok späť.

Vrátili sa Pintér a Grozdanovski, prišli Horák, Jibril a Neofytidis. Bude tím lepší než na jeseň?

Špeciálne ma teší dôvera pre mladého Horáka. Prešiel si nižšími súťažami a liga preňho bude veľká výzva. Má na to, aby jednotkou v útoku bol on alebo Jibril. Som rád aj za návrat Pintéra, určite patrí do základnej zostavy.

Tím je s novými menami silnejší, kľúčové bude, ako sa mu vyhnú zranenia. Počúvam, že Tóth nie je úplne fit, nevieme, ako sa vráti Duga, Jibril si natiahol sval, Sloboda bol na jeseň dlho zranený...

Čo hovoríte na trénera Benkovského?

Samozrejme, fandím mu. Minulá sezóna mala štýl, historicky sme postúpili do hornej šestky, hrali aktívny pressing.

Ale nezakrývajme si oči pred nedostatkami. Vedel som, že po odchode kľúčových hráčov to bude náročné, no nečakal som, že tak veľmi ustúpime od progresu. Benkovského achilovkou sú striedania – strieda takmer iba vtedy, ak je hráč zranený alebo má kartu. Divák by mu odpustil odvážne striedanie, ktoré by nevyšlo, podstatné by bolo, že so zápasom chcel niečo spraviť.

A ešte nerozumiem trénerovmu vzťahu s Ďubekom.

Ako teda vnímate Ďubekovu pozíciu?

Nevidím do Benkovského koncepcie. Niekto tvrdí, že Ďubek už rýchlostne nestíha, ale ja ho stále považujem za mozog tímu. Na jar by si zaslúžil vyššiu minutáž.

A ešte o trénerovi – bol som veľmi rád, že ho mužstvo podržalo v zápasoch, v ktorých mal nôž na krku.

Chren oslávil 38 rokov, za ViOn hral ešte v tretej lige, je rekordér v prvoligových štartoch. Čo znamená pre klub?

Pamätám si ho ešte ako útočníka, post v obrane mu sadol. Vek však nezastavíš, už sú tu mladí a rýchlejší. O to je to pre Martina náročnejšie. Verím ale, že ostane v štruktúrach klubu. Spolu s Petrom Černákom a Romanom Greguškom radím Chrena medzi tri najväčšie osobnosti histórie ViOnu.

Starší dorastenci FC ViOn zimujú prví, mladší zase druhí. Čo by pre klub i celý región znamenal návrat do prvej dorasteneckej ligy?

Posunulo by to celú akadémiu. Veľmi by som dorastencom doprial postup. Mohli by sa konfrontovať s ešte lepšími futbalistami a ďalej napredovať. Z ligového dorastu by bol prechod do áčka už jednoduchší.

Tiež máte dojem, že majiteľ klubu Viliam Ondrejka chytil druhý dych?

Áno, stále si neviem predstaviť, ako by klub fungoval bez neho. Zápasy navštevujem vždy, keď môžem, spoločne s Vilom o nich na pozápasových posedeniach debatujeme a z 90 percent sa zhodneme. Tímu veľmi pomohli víťazstvá v Senici a v Pohroní, o to bolestnejšia bola prehra s Michalovcami po bezkrvnom výkone Vtedy som na Vilovi videl pomerne veľkú frustráciu, ktorej som sa nečudoval. Dúfam, že futbalisti nás všetkých na jar viac potešia. Verím v jedno miesto nad barážou.