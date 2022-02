Vitaloš nestíhal registrovať výsledok, fofry v obrane mu nevadia

Nitra hrala v Prešove po 23 rokoch a koncertovala 5:0.

V Šariši sa minule rozdávali bagety, na nedeľu proti Nitre pustili časť fanúšikov zdarma, v prvej tretine ju aj ohrozovali šancami, hotovali sa zlomiť šnúru prehier.

Lenže pár chvíľ spánku a corgoni si Prešov doslova vychutnali. Štyri góly za osem minút na štarte druhej tretiny spísali osud zápasu. Buček skvele trafil zápästím (1:0), Vitaloš ukázal kľučku (2:0), Volko zblízka zavesil (3:0) a Bajtek skóroval po skvelej presilovkovej kombinácii (4:0).

„V prvej tretine sme zaspali a podcenili domácich. Brankár Honzík nás podržal, plne zaslúžene dostal zlatú prilbu. V druhej tretine sme sa vrátili k tomu, čo máme robiť, hrali sme jednoducho. Ani som nestíhal pozerať, aký je výsledok, zrazu som videl 4:0, bolo to fajn. Potom prišiel piaty gól,“ premostil Martin Vitaloš.

Pečiatka na 5:0 bola už 29. gólom Samuela Bučeka v sezóne.

„Prajem mu, nech kľudne dá aj štyridsať gólov. Hlavne nech sa mu darí a je zdravý. Som rád, že mu to tam padá a môžeme z toho ťažiť,“ vravel 21-ročný obranca.

Vitaloš Prešovčanov načal asistenciou a potom gólom, keď bez ostychu vnikol pred Bespalova.

„Na brankárskych tréningoch, ktoré bývajú ráno, to dosť trénujem. Aj ako obranca robím útočnícke cvičenia. Veril som si, skúsil som a padlo to,“ hovoril po svojom prvom dvojbodovom zápase za Nitru.

V defenzíve má fofry, keďže chýbajú zranení Bodák a Pupák, HK nastupuje iba na šesť obrancov.

„Práveže si myslím, že to je fajn. Dostaneme viac priestoru, môžeme si toho viac dovoliť, hráme o približne desať minút viac, než keď nastupujeme na ôsmich obrancov. Potom si v situáciách aj viac veríme,“ pridal Martin Vitaloš.

Nevadí mu ani hustá séria zápasov – do konca základnej časti bude ešte 10 duelov v priebehu 26 dní.

„Teraz sme sem-tam dostali nejaký oddych, tréner nám odpustil nejaké to ranné rozkorčuľovanie, takže si myslím, že sa to dá zvládať. Hlavne my, mladí, musíme každý deň šliapať. Je to ešte relatívne fajn.“

Mimochodom, Nitra hrala extraligový zápas v Prešove presne po 23 rokoch a jednom dni. Predtým, 12. februára 1999, prehrala 2:4.