Zachránime sa, velí Vrábľom „bláznivý Oravák“

„Kajman“ je 50 percent tímu, tvrdí skúsený stredopoliar Róbert Dzurek.

Prelustrujte im káder od hlavy po päty – nájdete pätnásť odchovancov Vrábeľ alebo Požitavskej futbalovej akadémie. A jednu čiernu ovcu.

„Veď mi hovoria, že som bláznivý ‚Oravák,“ uškŕňa sa RÓBERT DZUREK.

Už nechytá kŕče ako na konci jesene, a tak si na jar určite nevydýchne. Lebo treba zachrániť tretiu ligu.

„A my ju zachránime,“ bez pochýb odvetí tmel stredu poľa.

„Každý chce ostať v súťaži, bude to tlačenica. Musíme chytiť prvých päť kôl. Určite chceme predbehnúť Nitru, Imeľ, Veľké Ludince alebo Nové Mesto. Za pomoci áčkarov na to istotne máme,“ velí do boja „Dzuro“.

Vyrástol ako krídlo či ofenzívny hráč, v Čeľadiciach skóroval aj zo stopéra, vo Vrábľoch ho Kollárik ho prerobil na stredného záložníka, u minulého trénera Zimu bol pravý bek a teraz je Kollárik späť, čiže Róbert Dzurek je znovu v strede. Vedľa kapitána Dávida Hamara.

„Tréner Kollárik dbá hlavne na disciplínu a kondíciu. Je to priamy človek a na každého má rovnaký meter. Sme pripravení lepšie ako v prvej polovičke sezóny. Na jeseň tu bola zvláštna atmosféra, ani z mojej strany to nebolo ono.

Bol zranený ‚Kajman‘ (brankár Juraj Pichňa), ktorý je 50 percent tímu. Už je fit, verím, že naňho bude spoľah. Lídrom by mal byť aj Mišo Zrubec, ale ešte ho lopta facká. Vezmem si ovládač a budem ho ovládať. Rýchlosť nie je všetko,“ rozpráva 31-ročný srandista rokmi overenej vrábeľskej partie.

„Áno, kolektív je super. Niektorým mladým by som však doprial starú školu. Keď mi Oskar Straka alebo Milan Šándor čosi ako 20-ročnému povedali, tak som čušal, aj keď som mal pravdu, inak by som dostal po hlave. V kabíne musí byť poriadok. S mladými chalanmi to však môže byť dobrý mix – oni budú behať, my pridáme skúsenosť,“ hľadá pozitíva Róbert Dzurek.

Odchovala ho rodná Trstená, dorast si odkrútil v Ružomberku vedľa budúcich ligistov (Lovás, Lupták, Kotora, Nagy, Svrček a Almaský...), kde ho bavil futbal pod trénermi otcom a synom Hasprovcami. Chýbalo trochu šťastia, keď sa mu piekol prestup do druholigového Dolného Kubína.

Napokon prijal treťoligové laso zo Spartaka, keďže neďaleko, v Michali nad Žitavou, býva jeho otec.

„Už sa cítim ako Vrábľan. Futbal tu má veľmi silnú tradíciu, pomohol by mu však pozitívnejší postoj poslancov,“ priznal Róbert Dzurek uprostred svojej deviatej sezóny v tradičnom klube.

Prvý gól strelil Šamorínu, najkrajší béčku Trnavy. Koľko ich ešte trafí? Dennodenne je na stole ponuka zo Žitavian od jeho svokra Milana Kabáta, manažéra Iskry.

„Raz možno príde ten čas,“ pridal s úsmevom chlapík, ktorý s manželkou Jankou vo Vrábľoch prevádzkuje solárium.