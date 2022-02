Jókay sa vracia pomôcť, Horný Ohaj nechce dopustiť vypadnutie

Dlhoročný funkcionár ďakuje blízkym spolupracovníkom.

Posledné miesto. Len dve víťazstvá. Tri prehry z posledných štyroch domácich zápasov. „A to je priveľa,“ tvrdí SILVESTER JÓKAY, ktorému sa zle pozeralo na šiestoligovú jeseň.

Vlani sa aj kvôli operácii funkcionársky odmlčal, ale na prahu jari 2022 je späť v plnej prevádzke na Hornom Ohaji. Dvakrát ho už pomáhal zdvíhať z jamy. Vyjde to do tretice?

Článok pokračuje pod video reklamou

Začleniť dorastencov

„Viac hláv, viac rozumu, v spolupráci s aktivitou Jozefa Radošického, ktorý by sa mal stať novým predsedom klubu, vedením, trénerom, hráčmi a fanúšikmi chceme zachrániť šiestu ligu. K tomuto cieľu cítim záväzok priložiť ruku aj ja. Vieme, že káder nás bude stáť viac, nebude to ľahké, najväčšími konkurentmi by mali byť Janíkovce a Močenok. Vypadnutie by však bolo veľkým krokom späť, ktorý nechceme dopustiť,“ uvedomuje si Silvester Jókay.

„Diví raci“ začnú jar 6. marca proti Močenku. Dovtedy makajú v zimnej príprave. Za posily ťahajú mladíkov z Nevidzian.

„Z mužstva mám dobrý dojem. Lídrami by mali byť hráči ako Andreas Nagy, Peter Bujalko, Patrik Polyák a ďalší. Ponúkali sa nám tréneri z Nitry, ale zvolili sme Miloša Husára. Vedie dorastencov, pozná ich, drží nakrátko. Chceme dodržať kontinuitu, začleniť novú generáciu do áčka,“ rozprával stále papierový šéf TJ.

Ďakuje súkmeňovcom

Za Silvestrom Jókayom je na Hornom Ohaji kus roboty. Odnepamäti zaň chytal, po kariére klub podporoval. Predsedom sa stal v roku 2012, s partiou srdciarov pomohol na ceste z ôsmej ligy k odmietnutému právu postupu do piatej. Areál je čoraz krajší, nedávno vyrástla tribúna, predtým automatická závlaha.

„Nikdy nám nešlo o biznis, vždy sme futbal robili preto, aby sa ľudia mali kde v nedeľu stretnúť a porozprávať. Chceme ich spájať. Aj preto som vždy dbal na dobré vzťahy so susednou Dyčkou. Rád by som sa poďakoval ľuďom, ktorí v minulých rokoch pomáhali klubu, taktiež trénerom a desiatkam dobrovoľníkov, ktorí sa vždy vedeli zomknúť pri organizovaní podujatí pod záštitou TJ. Nejde vymenovať všetkých, osobitná vďaka však patrí Viktorovi Némethovi. Vyzdvihol by som aj dobré vzťahy s mestom na čele s primátorom Tiborom Tóthom. Takisto spoluprácu s Oblastným futbalovým zväzom v Nitre a s jeho predsedom Štefanom Kormanom,“ rozpráva Silvester Jókay, ktorému by ste mu neuhádli, že na konci roka oslávi sedemdesiatku.