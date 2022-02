Po prehre znel potlesk z tribún. Bol spokojný aj tréner? (+FOTO)

Hádzanári Šale v sobotu privítali vysokého favorita.

Majstrovský Prešov začali na šalianskej palubovke suverénne a v 14. min. po góle Santosa viedol 12:3. Posledné dva góly v prvom dejstve strelili Šaľania Lužica a Bogár, do kabín sa išlo za stavu 11:19. Po obrátke v 43. min. Souček znížil na 20:25 a to prinútilo trénera majstra Radoslava Antla zobrať oddychový čas. Po ňom Prešov prehodil na vyšší rýchlostný stupeň a po 5 góloch Santosa v rade o chvíľu viedol 31:20. Šaľania však bojovali až do konca a dokázali Tatranu streliť 27 gólov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ďalej v článku * nájdete vyjadrenie trénera Štefana Kelemena * za čo hráčov pochválil * kto bol "zbojníkom" večera * čo čaká Šaľanov v ďalšom týždni

HKM Šaľa - Tatran Prešov 27:40 (11:19)

HKM: Cerovský, Sopka - Bogár 6/3, Michniewicz 5, Lužica 4, Magdolen 4, Demčák 2, Moravec 2, Souček 2, A. Lukačín 1, Percze 1, Bleho, Lénart, Mišovič.

Prešov (najviac gólov): Santos 13, M. Antl 6, Tsarapkin 6.

Rozhodovali Švarc, Adamkovič, vylúčení: 3:5, pok. hody: 4/3 - 3/3, 60 divákov.